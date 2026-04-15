Циклон әсері: Қазақстанда жауын-шашын мен аяз күтіледі
Фото: Zakon.kz
Қазақстанға қайтадан қысқы ауа райы оралады. Бұл туралы "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі 2026 жылғы 16–18 сәуірге арналған ауа райы болжамында хабарлады, деп жазады Zakon.kz.
Мәліметке сәйкес, аталған күндері Қазақстан аумағында ауа райына екі барикалық түзіліс әсер етеді.
"Батыстан шығысқа қарай жылжитын циклон елімізде ауа райының тұрақсыз болуына себеп болады – жаңбыр және кей жерлерде қар түрінде жауын-шашын, кей уақытта қатты жауын-шашын күтіледі. Мерзімнің соңына қарай солтүстік, шығыс және орталық өңірлер солтүстік антициклонның ықпалына түсіп, ауа температурасы төмендейді", – делінген "Қазгидромет" хабарламасында.
Болжам бойынша ауа температурасы төмендейді:
Мерзімнің басында:
- солтүстік өңірлерде түнде -1…-8°С, күндіз +1…+8°С.
Мерзімнің соңында:
- шығыс өңірлерде түнде -2…-18°С, күндіз 0…+13°С.
Синоптиктердің айтуынша, еліміздің қалған аумағында ауа температурасы айтарлықтай өзгермейді.
Сонымен қатар, Қазақстан бойынша тұман түсіп, жел күшейеді, ал солтүстік, шығыс және орталық өңірлерде көктайғақ күтіледі.
Бұған дейін синоптиктер 2026 жылдың сәуір айында ел аумағына қайтадан жауын-шашын мен аяз оралатынын ескерткен болатын.
Мақаламен бөлісу
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript