Алматыда жанып жатқан үйден 30 адам эвакуацияланды
Фото: Zakon.kz
Алматыда Бостандық ауданында, Орбита-4 ықшам ауданында бес қабатты тұрғын үйдің екінші қабатындағы пәтердің балконы мен бөлмесінде өрт шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.
ТЖД күштері баспалдақ арқылы, құтқару қалпақтарын пайдалана отырып, 4 адамды құтқарып, 30 адамды эвакуациялады, олардың 10-ы – балалар.
Өрт 15 шаршы метр аумақта сөндірілді.
Зардап шеккендер жоқ.
Өрттің шығу себебі анықталуда.
