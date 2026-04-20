Жамбыл облысында шенеуніктер жетім балаларға бөлінген қаржыдан заңсыз пайда көрген
Сурет: freepik
Меркі ауданының прокурорлары ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 11 баланың құқықтарын қорғады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жамбыл облысы прокуратурасының мәліметіне сүйенсек, талдау нәтижесінде ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 11 кәмелетке толмаған балаға әлеуметтік жәрдемақылардың тиісті түрде төленбегені, сондай-ақ оларды ұйым қаражаты есебінен сауықтыру мекемелері мен лагерьлерге тегін жолдамалармен қамтамасыз ету мәселесінің қаралмағаны анықталды.
"Прокурорлық қадағалау шараларының нәтижесінде оқушыларға тиесілі әлеуметтік жәрдемақылар төленді. Сонымен қатар, оларды еңбек лагерлеріне және санаторий-курорттық мекемелерге жолдамалармен қамтамасыз ету бойынша шаралар қабылдануда".Жамбыл облысы прокуратурасы
Ведомство кінәлі тұлғалар тәртіптік жауапкершілікке тартылғанын атап өтті.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript