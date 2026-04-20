#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+11°
$
469.49
552.59
6.24
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Қоғам

Жамбыл облысында шенеуніктер жетім балаларға бөлінген қаржыдан заңсыз пайда көрген

Жамбыл облысында шенеуніктер жетім балаларға бөлінген қаржыдан заңсыз пайда көрген , сурет - Zakon.kz жаңалық 20.04.2026 19:28 Сурет: freepik
Меркі ауданының прокурорлары ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 11 баланың құқықтарын қорғады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жамбыл облысы прокуратурасының мәліметіне сүйенсек, талдау нәтижесінде ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 11 кәмелетке толмаған балаға әлеуметтік жәрдемақылардың тиісті түрде төленбегені, сондай-ақ оларды ұйым қаражаты есебінен сауықтыру мекемелері мен лагерьлерге тегін жолдамалармен қамтамасыз ету мәселесінің қаралмағаны анықталды.

"Прокурорлық қадағалау шараларының нәтижесінде оқушыларға тиесілі әлеуметтік жәрдемақылар төленді. Сонымен қатар, оларды еңбек лагерлеріне және санаторий-курорттық мекемелерге жолдамалармен қамтамасыз ету бойынша шаралар қабылдануда".Жамбыл облысы прокуратурасы

Ведомство кінәлі тұлғалар тәртіптік жауапкершілікке тартылғанын атап өтті.

Бұған дейін Семейде кәмелетке толмаған қыздарға әдепсіз мінез көрсеткен ер адам анықталғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Жамбыл облысында көктемнің ең ауқымды екі фестивалі өтеді
22:46, Бүгін
Жамбыл облысында көктемнің ең ауқымды екі фестивалі өтеді
Алматы облысы прокуратурасының үйлестіруімен жетім балаларға үй берілді
16:51, 20 маусым 2025
Алматы облысы прокуратурасының үйлестіруімен жетім балаларға үй берілді
Қазақстанда жетім балаларға тәлімгерлікті ұйымдастыру ережелері жаңартылды
14:54, 12 мамыр 2025
Қазақстанда жетім балаларға тәлімгерлікті ұйымдастыру ережелері жаңартылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Топовый боец UFC заявил о намерении купить себе на 30-летие самолёт
22:40, Бүгін
Топовый боец UFC заявил о намерении купить себе на 30-летие самолёт
Казахстанский клуб объяснил поддельные лицензии при проверке КФФ
22:10, Бүгін
Казахстанский клуб объяснил поддельные лицензии при проверке КФФ
Неожиданным исходом завершился бой казахстанца на Кубке мира по боксу
21:40, Бүгін
Неожиданным исходом завершился бой казахстанца на Кубке мира по боксу
Казахстан понёс первую потерю на Кубке мира по боксу в Бразилии
21:15, Бүгін
Казахстан понёс первую потерю на Кубке мира по боксу в Бразилии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: