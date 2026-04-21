Әділет үшін күрескен тұлға: Алматыда Мұхтар Шахановты ақтық сапарға шығарып салды
Қоштасу рәсімі Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрында ұйымдастырылды. Оған мыңдаған адам жиналды: туған-туыстары, әріптестері, достары және оның шығармашылығынан рух алған оқырмандар. Сондай-ақ ақынға құрмет көрсету үшін Қырғызстаннан арнайы делегация да келді.
Жиналғандар Мұхтар Шахановтың поэзияны азаматтық ұстаныммен ұштастыра білген ерекше тұлға екенін атап өтті. Оның шығармалары қазақ әдебиетінің рухани қазынасына айналып, терең мазмұнымен және қоғамдық ойды қозғауымен ерекшеленді. Ақын ел тағдырына қатысты маңызды мәселелерге бейжай қарамай, әрдайым батыл пікір білдіріп отырған қоғам белсендісі ретінде танылды.
Сурет: Zakon.kz
Қазақстан Жазушылар одағының төрағасы Мереке Құлкенов оның өмірі мен шығармашылығына тоқталып, Шахановтың адалдығы мен қайсарлығы, сондай-ақ қазақ тілін қорғауға қосқан үлесін ерекше атап өтті.
Сондай-ақ Сенат төрағасы Маулен Әшімбаев қоштасу рәсімінде сөз сөйлеп, ақынның ел руханияты мен қоғамдық ойдың дамуына қосқан зор үлесін атап өтті. Ол Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев атынан көңіл айту жеделхатын оқып берді.
Алматы қаласының әкімі Дархан Сатыбалды да сөз алып, Мұхтар Шахановтың есімі тек Қазақстанда ғана емес, әлемнің көптеген елдерінде танылғанын айтты.
Ақынның денесі оның соңғы тілегіне сәйкес туған жері Отырарда, Арыстан-баб кесенесінің маңында жерленеді.
Мұхтар Шаханов 2026 жылғы 19 сәуірде 83 жасында өмірден өтті. Оның қазасына байланысты Қазақстан Президенті, мемлекет және қоғам қайраткерлері, сондай-ақ Қырғызстан Президенті Садыр Жапаров көңіл айтты.