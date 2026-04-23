Синоптиктер қай өңірлерде үсік жүретінін атады
Синоптиктер Қазақстан аймақтарында 2026 жылғы 24 сәуірде болатын қауіпті метеорологиялық құбылыстарға болжам ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Таратылған ақпаратқа сүйенсек, еліміздің екі облысында түнде – 2 градус үсік күтіледі.
- Ақмола облысының оңтүстігінде, шығысында;
- Павлодар облысының солтүстігінде.
"Елдің көп бөлігінде циклон мен атмосфералық фронтальды бөлікдердің әсерінен найзағаймен жаңбыр жауады, солтүстік-батыста, шығыста, оңтүстік-шығыста қатты жаңбыр, бұршақ, дауыл болады. Республика бойынша тұман, жел күшейеді, оңтүстікте шаңды дауыл болады". "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі
Сонымен қатар:
- жоғары өрт қаупі – Жетісу облысының солтүстігінде, шығысында, Абай облысының орталығында, Шығыс Қазақстан облысының оңтүстік-шығысында;
- төтенше өрт қаупі - Жетісу облысының оңтүстігінде.
Бұған дейін Алматыда жауын-шашынға байланысты коммуналдық қызметтердің дайындығы күшейтілгенін жазғанбыз.
Оқи отырыңыз
