#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
462.87
540.72
6.16
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
462.87
540.72
6.16
Қоғам

Қазақстанға алдағы жылдары 144 ұшақ жеткізіледі

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Нұрлан Сауранбаев 2026 жылғы 24 сәуірде Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты-нда өткен тыңдауда елдің азаматтық авиация паркін кеңейту жоспарлары туралы мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министрдің айтуынша, ICAO ұйымымен бірлесіп 2050 жылға дейінгі авиацияны дамытуға арналған мастер-жоспар әзірленіп жатыр. Құжат жыл соңына дейін қабылдануы жоспарланған.

Оның сөзінше, транзиттік әуе рейстері соңғы бес жылда төрт есе артқан. Қазіргі таңда транзиттік ағын аэронавигациялық қызметтің негізгі табыс көзіне айналған.

2025 жылы әуе қозғалысын басқару жүйесін жаңғырту үшін АҚШ-тың Leidos корпорациясымен келісімшарт жасалған. Алдағы бес жылда аэронавигациялық инфрақұрылым толық жаңартылып, Қазақстанның әуе дәліздерінің тиімділігі артады.

Министрдің айтуынша, қазіргі әлемдік авиациядағы басты мәселелердің бірі — ұшақтардың тапшылығы. Жаңа әуе кемелерін жеткізу үшін ұзақ уақыт қажет: мысалы, Boeing компаниясымен келісім жасалған жағдайда ұшақты жеткізу 8–10 жылға дейін созылады.

Соған қарамастан, қазақстандық әуе компаниялары өндірушілермен тікелей жұмыс істеп жатыр. Жоспарға сәйкес, 2026 жылдың соңына дейін әуе паркіне тағы 6 ұшақ қосылады, ал 2040 жылға дейін жалпы 144 әуе кемесін жеткізу көзделген.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстан Ұлттық банкі базалық мөлшерлеме бойынша шешім қабылдады
12:22, Бүгін
Қазақстан Ұлттық банкі базалық мөлшерлеме бойынша шешім қабылдады
2026 жылы ақылы жолдардан бюджетке 120 млрд теңге түсуі мүмкін
Жаңаөзен – Түрікменстан шекарасындағы жол төрт жолақты болады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: