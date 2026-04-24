Қазақстанға алдағы жылдары 144 ұшақ жеткізіледі
Министрдің айтуынша, ICAO ұйымымен бірлесіп 2050 жылға дейінгі авиацияны дамытуға арналған мастер-жоспар әзірленіп жатыр. Құжат жыл соңына дейін қабылдануы жоспарланған.
Оның сөзінше, транзиттік әуе рейстері соңғы бес жылда төрт есе артқан. Қазіргі таңда транзиттік ағын аэронавигациялық қызметтің негізгі табыс көзіне айналған.
2025 жылы әуе қозғалысын басқару жүйесін жаңғырту үшін АҚШ-тың Leidos корпорациясымен келісімшарт жасалған. Алдағы бес жылда аэронавигациялық инфрақұрылым толық жаңартылып, Қазақстанның әуе дәліздерінің тиімділігі артады.
Министрдің айтуынша, қазіргі әлемдік авиациядағы басты мәселелердің бірі — ұшақтардың тапшылығы. Жаңа әуе кемелерін жеткізу үшін ұзақ уақыт қажет: мысалы, Boeing компаниясымен келісім жасалған жағдайда ұшақты жеткізу 8–10 жылға дейін созылады.
Соған қарамастан, қазақстандық әуе компаниялары өндірушілермен тікелей жұмыс істеп жатыр. Жоспарға сәйкес, 2026 жылдың соңына дейін әуе паркіне тағы 6 ұшақ қосылады, ал 2040 жылға дейін жалпы 144 әуе кемесін жеткізу көзделген.