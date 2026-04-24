#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
462.87
540.72
6.16
Қоғам

Алматыдағы пойыз вагонында 52 адамның улануына қатысты жаңа деректер айтылды

24.04.2026 13:52 Фото: Zakon.kz
Нұрлан Сауранбаев 2026 жылғы 24 сәуірде Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты-нда өткен брифингте пойыз вагонында 52 адамның улануына қатысты істің жаңа мән-жайларын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министрдің айтуынша, оқиға 2025 жылдың желтоқсан айында болған. Жолаушылар отырған вагон жекеменшік болған және онда жылу жеткіліксіз болғандықтан, иелері қосымша жылыту жүйесін орнатқан.

"Вагонда суық болғандықтан, қандай да бір жылыту құрылғысы қойылған. Алайда ол көмірқышқыл газын бөліп, адамдардың улануына себеп болған. Қазір бұл іс бойынша тергеу аяқталуға жақын", – деді министр.

Оның сөзінше, вагон иелері заң аясында жауапқа тартылады.

"Бұл жерде нақты заң бұзушылық бар. Бірақ оны толық дәлелдеу қажет. Қазір аталған вагон пайдаланудан шығарылып, теміржолдан алынды", – деп қосты Нұрлан Сауранбаев.

Еске сала кетейік, бұған дейін Алматыда пойыз вагонында 52 адамның уланғаны туралы хабарланған болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақстанға алдағы жылдары 144 ұшақ жеткізіледі
11:57, Бүгін
Қазақстанға алдағы жылдары 144 ұшақ жеткізіледі
2026 жылы ақылы жолдардан бюджетке 120 млрд теңге түсуі мүмкін
10:52, Бүгін
2026 жылы ақылы жолдардан бюджетке 120 млрд теңге түсуі мүмкін
Астанада екі адамның өліміне әкелген жол апаты: күдікті ұсталды, қылмыстық іс аяқталу сатысында
14:25, 25 ақпан 2026
Астанада екі адамның өліміне әкелген жол апаты: күдікті ұсталды, қылмыстық іс аяқталу сатысында
"Жамбылский Али" сокрушил соперника из Таджикистана и стремится к титулам
14:40, Бүгін
"Жамбылский Али" сокрушил соперника из Таджикистана и стремится к титулам
"Сбежавший" от Рахмонова легенда UFC "анонсировал" бой Чимаева и Анкалаева
14:18, Бүгін
"Сбежавший" от Рахмонова легенда UFC "анонсировал" бой Чимаева и Анкалаева
"Проходной двор": в Казахстане раскритиковали федерацию борьбы
13:47, Бүгін
"Проходной двор": в Казахстане раскритиковали федерацию борьбы
Камару Усман дал прогноз на бой суперзвезды UFC с Джоном Джонсом
13:35, Бүгін
Камару Усман дал прогноз на бой суперзвезды UFC с Джоном Джонсом
