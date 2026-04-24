#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
462.87
540.72
6.16
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Оқиғалар

2026 жылы ақылы жолдардан бюджетке 120 млрд теңге түсуі мүмкін

Платные участки дорог, платная дорога, платные дороги, плата за проезд, стоимость проезда, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.04.2026 10:52 Фото: Zakon.kz
Нұрлан Сауранбаев 2026 жылғы 24 сәуірде Сенатта өткен парламенттік тыңдауда еліміздегі ақылы жолдардан түсетін кіріс көлемі туралы мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министрдің айтуынша, 2025 жылы ақылы жолдардан бюджетке 87 млрд теңге түскен. Ал 2026 жылға жоспарланған түсім — 120 млрд теңге.

"Түскен қаражат қарыздарды өтеуге және жолдарды күтіп-ұстауға бағытталады. Жалпы алғанда, ақылы жолдар бюджетке түсетін жүктемені азайтады", — деді ол.

Сондай-ақ министр автокөлік транзиті саласында үлкен әлеует бар екенін атап өтті. Қазіргі уақытта инфрақұрылымды дамыту, өткізу пункттерін жаңғырту және жаңа технологияларды енгізу жұмыстары жүргізілуде. Сонымен қатар рұқсат беру жүйесінен бас тарту жоспарланып отыр.

Бұл шаралар Қазақстанның транзиттік мүмкіндігін арттыруға бағытталған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: