Қазақстанға қандай мамандар жетіспейді
Оның айтуынша, қазіргі таңда болжам жасау, білім беру және еңбек нарығын бір жүйеге біріктіретін модель қалыптастырылған. Осыған байланысты еңбек нарығын алдын ала болжау кезеңіне өту жүзеге асырылып отыр.
"2025 жылы QS (Quacquarelli Symonds) компаниясымен бірлескен зерттеу басталды, HolonIQ платформасы енгізілуде. Бұл жүйе тек талдау жасап қана қоймай, экономиканың болашақтағы қажеттіліктерін де болжауға мүмкіндік береді. Біз алғаш рет халықаралық таксономия бойынша жұмыспен қамтудың толық көрінісін алдық, тапшылық бар құзыреттерді анықтадық және болашақ мамандықтарға болжам жасадық", – деді министр.
Оның айтуынша, алғашқы кезеңнің нәтижелері бойынша негізгі сұраныс төрт негізгі бағытта қалыптасып отыр: деректер, машиналық оқыту, цифрлық инженерия және киберқауіпсіздік.
Сонымен қатар жаңа "гибридті мамандықтар" қалыптасып жатыр. Бұл – салалық білім мен жасанды интеллектті біріктіретін мамандықтар.
Министрдің айтуынша, қазіргі талдау Қазақстанда жеткілікті түрде даярланбай отырған сегіз негізгі кәсіби кластерді көрсеткен:
- алдыңғы қатарлы өндіріс
- цифрлық технологиялар
- таза энергетика
- қаржылық қызметтер
- өмір туралы ғылымдар
- қорғаныс саласы
- креативті индустрия
- кәсіби қызметтер
