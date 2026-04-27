СҚО-да сатып алушының қырағылығы мал ұрлығын жедел ашуға көмектесті
Тәртіп сақшылары күдіктілер шеңберін пысықтауға кірісті: бейнебақылау жазбаларын зерттеп, ықтимал өткізу арналары тексерілді, көрші өңірлерге бағдарламалар жолданды.
Қылмыскерлердің ізі анықталып жатқан кезде Ақмола облысынан хабарлама келіп түсті. Онда кәсіпкер өзіне ұсынылған етті ұрланған малға тиесілі екенін таныған.
Мал иесі ұрлықтан кейін бірден фермерлер мен сатып алушыларды біріктіретін чаттарға хабарлама орналастырған. Қырағы кәсіпкер бұқашықтың басын танып, күдікті сатушылар туралы полицияға хабарлаған.
Соның арқасында тәртіп сақшылары күдіктілерді қысқа мерзімде ұстады. Олар 26 және 27 жастағы Ақмола облысының тұрғындары болып шықты. Қазіргі уақытта олар қамауда. Олардың СҚО, Ақмола және
Павлодар облыстары аумағында жасалған ұқсас қылмыстарға қатысы тексерілуде. Ұрланған ет иесіне қайтарылды. Жыл басынан бері СҚО-да мал ұрлығының 2 дерегі тіркелді. Екінші оқиға Айыртау ауданында болып, онда қорадан 3 қой ұрланған. Екі қылмыс та ашылды.