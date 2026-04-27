#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
464.86
544.03
6.14
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+20°
$
464.86
544.03
6.14
Қоғам

СҚО-да сатып алушының қырағылығы мал ұрлығын жедел ашуға көмектесті

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.04.2026 15:23 Фото: Zakon.kz
Уәлиханов ауданының тұрғыны еркін жайылымнан бес жастағы бұқашығының жоғалғаны туралы полицияға жүгінді.

Тәртіп сақшылары күдіктілер шеңберін пысықтауға кірісті: бейнебақылау жазбаларын зерттеп, ықтимал өткізу арналары тексерілді, көрші өңірлерге бағдарламалар жолданды.

Қылмыскерлердің ізі анықталып жатқан кезде Ақмола облысынан хабарлама келіп түсті. Онда кәсіпкер өзіне ұсынылған етті ұрланған малға тиесілі екенін таныған.

Мал иесі ұрлықтан кейін бірден фермерлер мен сатып алушыларды біріктіретін чаттарға хабарлама орналастырған. Қырағы кәсіпкер бұқашықтың басын танып, күдікті сатушылар туралы полицияға хабарлаған.

Соның арқасында тәртіп сақшылары күдіктілерді қысқа мерзімде ұстады. Олар 26 және 27 жастағы Ақмола облысының тұрғындары болып шықты. Қазіргі уақытта олар қамауда. Олардың СҚО, Ақмола және

Павлодар облыстары аумағында жасалған ұқсас қылмыстарға қатысы тексерілуде. Ұрланған ет иесіне қайтарылды. Жыл басынан бері СҚО-да мал ұрлығының 2 дерегі тіркелді. Екінші оқиға Айыртау ауданында болып, онда қорадан 3 қой ұрланған. Екі қылмыс та ашылды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Абай облысында полицейлер мал ұрлығының бетін ашты
Абай облысында мал ұрлаған күдікті ұсталды
Ақтөбе облысында полицейлер мал ұрлаған көрші облыс тұрғынын ұстады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Энтони Джошуа узнал дату следующего боя и имя соперника
Звёздный одноклубник Алипа отреагировал на информацию о возможном уходе из "Зенита"
UFC впервые в истории проведёт турнир в Сербии
Камбэком завершился матч Арины Соболенко на турнире в Мадриде с участием Елены Рыбакиной
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: