Қоғам

Жанабылов пен Төлегенова ісі бойынша сот үкімі жарияланды

Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 27 сәуірде Астанада блогер Ерболат Жанабылов пен оның жұбайы Эльмира Толегеноваға қатысты сот үкімі жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сот шешімімен Ерболат Жанабылов Қылмыстық кодекстің 214-бабы 2-бөлігі 2-тармағы ("Заңсыз кәсіпкерлік") және 218-бабы 2-бөлігі 1-тармағы ("Қылмыстық жолмен алынған ақшаны немесе өзге мүлікті заңдастыру") бойынша кінәлі деп танылды. Оған 2 жыл бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалып, мүлкі тәркіленді. Алайда сот Қылмыстық кодекстің 63-бабы 1-бөлігіне сәйкес жазаны шартты деп танып, пробациялық бақылау белгіледі.

Эльмира Төлегенова да осы баптар бойынша кінәлі деп танылып, 2 жыл бас бостандығынан айыру жазасына кесілді. Сот шешімімен жазаны өтеу мерзімі 2 жылға кейінге қалдырылып, мүлкі тәркіленді.

Еске салайық, 2026 жылғы 22 сәуірде прокурор блогер ерлі-зайыптыларға қатысты жаза мерзімін сұраған болатын. Сот жарыссөзінде Ерболат Жанабылов пен Эльмира Төлегенова өз кінәсін мойындап, бас бостандығынан айыруға байланысты емес жаза тағайындауды сұрады. Соңғы сөзінде Эльмира Төлегенова процессуалдық келісім жасау туралы өтініш білдіріп, соған байланысты сот тергеуі қайта жалғасып, үзіліс жарияланған.

2026 жылғы 27 сәуірде прокурор жасалған процессуалдық келісімнің шарттарын жариялады.

Бұған дейін, 2025 жылғы 24 тамызда, Ойын бизнесі мен лотереяны реттеу комитеті блогерлердің әлеуметтік желілерде өткізген ұтыс ойындарының заңға сәйкестігін тексеруді бастағаны хабарланған болатын.

2025 жылғы 5 қыркүйекте Астанадағы мамандандырылған әкімшілік сотта Ерболат Жанабыловқа қатысты заңсыз лотерея өткізу фактісі бойынша іс қаралды. 15 қыркүйекте Эльмира Толегеноваға қатысты іс қаралып, тараптар өз ұстанымдарын білдірді. Айыптау тарапы блогерлердің курстары шын мәнінде лотереяны жасыру құралы болған деп мәлімдеді.

Кейін блогерлерге қатысты материалдар Қаржылық мониторинг агенттігіне (АФМ) жолданып, қылмыстық іс қозғалды. 2025 жылғы 16 қазанда ҚМА блогерлерге қатысты қылмыстық іс тіркелгенін хабарлады.

2026 жылғы 16 наурызда Астанадағы мамандандырылған қылмыстық істер жөніндегі сотта блогер ерлі-зайыптыларға қатысты негізгі сот талқылауы басталды. Сотта бас прокурордың аға көмекшісі Олжас Хайруллаев айып тағу мән-жайын жариялады.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жанәбілов пен Төлегеноваға қатысты сот ісі: адвокат үкімге пікірін білдірді
17:56, Бүгін
Жанәбілов пен Төлегеноваға қатысты сот ісі: адвокат үкімге пікірін білдірді
Астанада блогер жұпқа қатысты сот процесі басталды
15:39, 13 наурыз 2026
Астанада блогер жұпқа қатысты сот процесі басталды
Қыруар қаржы, Lamborghini мен үйқамақ: ҚМА блогер Жанәбіловтардың ісі бойынша мәлімдеме жасады
10:08, 05 ақпан 2026
Қыруар қаржы, Lamborghini мен үйқамақ: ҚМА блогер Жанәбіловтардың ісі бойынша мәлімдеме жасады
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Энтони Джошуа узнал дату следующего боя и имя соперника
20:06, Бүгін
Энтони Джошуа узнал дату следующего боя и имя соперника
Звёздный одноклубник Алипа отреагировал на информацию о возможном уходе из "Зенита"
19:32, Бүгін
Звёздный одноклубник Алипа отреагировал на информацию о возможном уходе из "Зенита"
UFC впервые в истории проведёт турнир в Сербии
19:05, Бүгін
UFC впервые в истории проведёт турнир в Сербии
Камбэком завершился матч Арины Соболенко на турнире в Мадриде с участием Елены Рыбакиной
18:34, Бүгін
Камбэком завершился матч Арины Соболенко на турнире в Мадриде с участием Елены Рыбакиной
