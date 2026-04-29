Қоғам

Тұрақ тәртібін бұзған көліктерді ақылы эвакуациялау басталды

Парковка, паркинг, парковочное место, парковочные места, платная парковка, платные парковки, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.04.2026 10:48 Фото: Zakon.kz
Астанада жол қозғалысы ережесін бұзған көліктерді ақылы түрде эвакуациялау басталды.

Енді рұқсат етілмеген жерге көлігін қалдырған жүргізушілер әкімшілік айыппұлмен қатар эвакуация қызметінің де ақшасын төлейді, деп жазады qazaqstan.tv.

Жалпы жыл басынан бері 56 мыңнан астам тұрақ ережесін бұзу дерегі тіркелген. Полицияның мәліметінше, заңбұзушылықтардың басым бөлігі жол белгілері мен таңбаларын елемеумен байланысты. Бейберекет қойылған темір тұлпарлардың кесірінен кептеліс көбейіп, қозғалыс қиындайды.

Ең алдымен жаяу жүргіншілер өткеліне, тротуарға және мүмкіндігі шектеулі азаматтарға арналған орындарға қойылған машиналар әкетіледі.

Эвакуациялау үдерісі толық цифрландырылған. Арнайы камералар заңбұзушылықты анықтап, ақпаратты полицияға жолдайды. Кейін жүргізушіге eGov Mobile арқылы хабарлама жіберіледі.

Егер жүргізуші дер кезінде келіп үлгерсе, көлік орнында қалады, тек айыппұл салынады. Ал алып кеткен көлікті қайтару үшін алдымен полициядан рұқсат алу қажет.

Қызмет құны – 3 айлық есептік көрсеткіш, оған қоса сақтау ақысы тағы бар. Жаңа талап тәртіпке үйрете ме, тұрғындардың пікірін білген едік.

Айгерим Тарина
Астанада мас күйінде көлік басқарған азамат жауапқа тартылды
13:14, Бүгін
Астанада мас күйінде көлік басқарған азамат жауапқа тартылды
Ақмола облысында дронның көмегімен жол тәртібін бұзған азамат ұсталды
09:40, 24 қараша 2025
Ақмола облысында дронның көмегімен жол тәртібін бұзған азамат ұсталды
Екібастұзда жол қозғалысын өрескел бұзған жүргізуші анықталды
10:15, 29 мамыр 2025
Екібастұзда жол қозғалысын өрескел бұзған жүргізуші анықталды
Волейболистки "Жетысу" сложили полномочия победительниц азиатской Лиги чемпионов
15:16, Бүгін
Волейболистки "Жетысу" сложили полномочия победительниц азиатской Лиги чемпионов
"Сломавший" карьеру Рахмонову ирландец "пригрозил" Исламу Махачеву
15:00, Бүгін
"Сломавший" карьеру Рахмонову ирландец "пригрозил" Исламу Махачеву
Главный соперник Бублика за топ-10 ATP прокомментировал вылет с турнира в Мадриде
14:41, Бүгін
Главный соперник Бублика за топ-10 ATP прокомментировал вылет с турнира в Мадриде
В КФФ рассмотрели приоритеты развития национальных сборных
14:36, Бүгін
В КФФ рассмотрели приоритеты развития национальных сборных
