Алматы – Өскемен тасжолында қозғалыс схемасы уақытша өзгерді
Сурет: Жамбыл облысы ПД баспасөз қызметі
Жетісу облысы полиция департаменті Алматы – Өскемен республикалық маңызы бар автожолының бір бөлігінде қозғалыс тәртібі уақытша өзгергенін хабарлады.
Мәліметке сәйкес, 2026 жылғы 28 сәуірден бастап аталған жолдың 213–234 шақырым аралығында жөндеу жұмыстарына байланысты қозғалыс ұйымдастыруға уақытша өзгерістер енгізілді.
Жаңа схема бойынша Алматы – Талдықорған бағытындағы қозғалыс бұрынғы тәртіпте сақталады. Ал Талдықорғаннан Алматыға қарай жүретін көлік ағыны Мұқыры ауылы арқылы өтетін 27 шақырымдық айналма жолмен ұйымдастырылып отыр.
Полиция департаменті жүргізушілерді жол қауіпсіздігі талаптарын қатаң сақтауға шақырды:
- жол белгілеріне мұқият назар аудару;
- жылдамдық режимін сақтау;
- уақытша белгіленген бағытпен қозғалу.
Мамандардың айтуынша, бұл шаралар жол жөндеу жұмыстары кезінде көлік қозғалысының қауіпсіз әрі үздіксіз жүруін қамтамасыз ету мақсатында енгізілген.
Мақаламен бөлісу
