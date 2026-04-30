Қоғам

ЭЦҚ тек 16 жастан бастап беріледі – ресми түсініктеме

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.04.2026 13:18 Фото: gov4c.kz
Қазақстанда электрондық цифрлық қолтаңба (ЭЦҚ) қай жастан бастап берілетіні туралы "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ баспасөз қызметі Zakon.kz басылымына түсініктеме берді.

Түсіндіруге мемлекеттік корпорация мамандарына қазақстандық азаматтардың бірі жолдаған сұрақ себеп болған:

"Менің ұлым 15 жаста. Ол ЭЦҚ ала ала ма?"

Мамандар бұл сұраққа бірден теріс жауап берді.

""Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес, ЭЦҚ 16 жасқа толған тұлғаларға беріледі", — деп хабарлады "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясының баспасөз қызметі.

Электрондық цифрлық қолтаңба (ЭЦҚ) — бұл жеке қолтаңбаның цифрлық баламасы болып табылады. Ол электрондық құжаттарда және онлайн қызметтерде азаматтың жеке басын растау үшін қолданылады.

Сондай-ақ бұған дейін қазақстандықтарға жерлеуге байланысты әлеуметтік төлемді рәсімдеу тәртібі туралы толық ақпарат берілген болатын.

Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Төлқұжат, жеке куәлік, жүргізуші куәлігі және ЭЦҚ: Азаматтарға арналған үкімет мәлімдеме жасады
17:57, 03 сәуір 2026
Төлқұжат, жеке куәлік, жүргізуші куәлігі және ЭЦҚ: Азаматтарға арналған үкімет мәлімдеме жасады
Қазақстандықтар қанша жастан бастап жүргізуші куәлігін ала алады
13:55, 29 мамыр 2025
Қазақстандықтар қанша жастан бастап жүргізуші куәлігін ала алады
Қазақстанда ЭЦҚ-ны онлайн қайта рәсімдеудің жылдам әрі қарапайым жолы
13:51, 02 қазан 2025
Қазақстанда ЭЦҚ-ны онлайн қайта рәсімдеудің жылдам әрі қарапайым жолы
Оқи отырыңыз
Новоиспечённый главный тренер "Тобыла" подвёл итоги победы над "Астаной" в Кубке РК
13:16, Бүгін
Новоиспечённый главный тренер "Тобыла" подвёл итоги победы над "Астаной" в Кубке РК
Разгром с пятью брейками случился в матче казахстанца на международном турнире
12:59, Бүгін
Разгром с пятью брейками случился в матче казахстанца на международном турнире
Пётр Ян может завершить трилогию с Мерабом Двалишвили в августе
12:56, Бүгін
Пётр Ян может завершить трилогию с Мерабом Двалишвили в августе
КФФ выступила с разъяснением по спорным эпизодам седьмого тура КПЛ
12:26, Бүгін
КФФ выступила с разъяснением по спорным эпизодам седьмого тура КПЛ
