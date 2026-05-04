#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
462.91
542.16
6.16
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
462.91
542.16
6.16
Қоғам

Қазақстанда бұқа экспортына салынған тыйым тағы 6 айға ұзартылды

Корова, коровы, крупный рогатый скот, скотоводство, фермерское хозяйство, животноводство, пастбище, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.05.2026 12:48 Фото: primeminister.kz
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі 2026 жылғы 30 сәуірдегі бұйрыққа сәйкес, ауыл шаруашылығы жануарларын әкетуге қатысты шектеулерді ұзартты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұйрыққа сәйкес, Қазақстан Республикасының аумағынан үшінші елдерге және Еуразиялық экономикалық одақ (ЕАЭО) елдеріне ірі қара малдың бұқа экспортына алты ай мерзімге тыйым салынды.

Шектеу 2026 жылғы 30 сәуірден бастап күшіне енді.

Айта кетейік, бұқа экспортына салынған тыйым алғаш рет 2025 жылғы шілдеде енгізіліп, 30 қазанға дейін күшінде болған.

Кейін ол 2025 жылғы 5 қарашадан 2026 жылғы 30 сәуірге дейін ұзартылған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
4 мамырдағы саудада доллар бағамы тағы өсті
15:43, Бүгін
4 мамырдағы саудада доллар бағамы тағы өсті
Қазақстанда бұқаларды экспорттауға тыйым салу ұзартылды
14:10, 06 қараша 2025
Қазақстанда бұқаларды экспорттауға тыйым салу ұзартылды
Қазақстан бұқаларды экспорттауға тыйым салу мерзімін ұзартты
09:37, 07 тамыз 2025
Қазақстан бұқаларды экспорттауға тыйым салу мерзімін ұзартты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Судьи решили исход боя Казахстан - Кыргызстан на чемпионате Азии по боксу
18:33, Бүгін
Судьи решили исход боя Казахстан - Кыргызстан на чемпионате Азии по боксу
Рыбакина выбрала, на концерт какого исполнителя она хотела бы пойти больше всего
18:12, Бүгін
Рыбакина выбрала, на концерт какого исполнителя она хотела бы пойти больше всего
"Нечто внеземное": победитель Roland Garros прокомментировал игру Янника Синнера
17:45, Бүгін
"Нечто внеземное": победитель Roland Garros прокомментировал игру Янника Синнера
Российский клуб КХЛ подпишет контракт с ещё одним казахстанским нападающим
17:22, Бүгін
Российский клуб КХЛ подпишет контракт с ещё одним казахстанским нападающим
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: