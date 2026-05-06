Синоптиктер мереке күндеріне арналған ауа райы болжамын жариялады
Болжамға сәйкес, елордада 7–9 мамыр аралығында жаңбыр мен найзағай күтіледі. Ал Алматы мен Шымкентте алдымен ауа температурасы жоғарылап, +30°C-тан асады, алайда 9 мамыр күні ауа райы күрт өзгереді.
Астана
7 мамыр: құбылмалы бұлтты, өткінші жаңбыр, найзағай. Жел екпіні 14 м/с дейін. Күндіз +25…+27°C
8 мамыр: жаңбыр, найзағай. Күндіз +23…+25°C
9 мамыр: жаңбыр, найзағай, бұршақ. Жел екпіні 15–20 м/с. Күндіз +18…+20°C
Алматы
7 мамыр: жауын-шашынсыз, күн ашық. Күндіз +28…+30°C
8 мамыр: жауын-шашынсыз, күн ашық. Күндіз +30…+32°C
9 мамыр: өткінші жаңбыр, найзағай. Жел екпіні 15 м/с дейін. Күндіз +28…+30°C
Шымкент
7 мамыр: жауын-шашынсыз. Күндіз +32…+34°C
8 мамыр: жауын-шашынсыз. Күндіз +33…+35°C
9 мамыр: өткінші жаңбыр, найзағай. Жел екпіні 20 м/с дейін. Күндіз +29…+31°C
Синоптиктердің мәліметінше, мереке күндерінде ауа райы құбылмалы болады: аптап ыстық кейін найзағайлы жаңбырға ауысуы мүмкін.