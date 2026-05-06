Қоғам

Синоптиктер мереке күндеріне арналған ауа райы болжамын жариялады

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
"Қазгидромет" РМК синоптиктері Отан қорғаушылар мен Жеңіс күніне орай мерекелік демалыс күндерінде Алматы, Астана және Шымкент қалалары бойынша ауа райы қандай болатынын айтып, өз болжамдарын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Болжамға сәйкес, елордада 7–9 мамыр аралығында жаңбыр мен найзағай күтіледі. Ал Алматы мен Шымкентте алдымен ауа температурасы жоғарылап, +30°C-тан асады, алайда 9 мамыр күні ауа райы күрт өзгереді.

Астана

7 мамыр: құбылмалы бұлтты, өткінші жаңбыр, найзағай. Жел екпіні 14 м/с дейін. Күндіз +25…+27°C

8 мамыр: жаңбыр, найзағай. Күндіз +23…+25°C

9 мамыр: жаңбыр, найзағай, бұршақ. Жел екпіні 15–20 м/с. Күндіз +18…+20°C

Алматы

7 мамыр: жауын-шашынсыз, күн ашық. Күндіз +28…+30°C

8 мамыр: жауын-шашынсыз, күн ашық. Күндіз +30…+32°C

9 мамыр: өткінші жаңбыр, найзағай. Жел екпіні 15 м/с дейін. Күндіз +28…+30°C

Шымкент

7 мамыр: жауын-шашынсыз. Күндіз +32…+34°C

8 мамыр: жауын-шашынсыз. Күндіз +33…+35°C

9 мамыр: өткінші жаңбыр, найзағай. Жел екпіні 20 м/с дейін. Күндіз +29…+31°C

Синоптиктердің мәліметінше, мереке күндерінде ауа райы құбылмалы болады: аптап ыстық кейін найзағайлы жаңбырға ауысуы мүмкін.

