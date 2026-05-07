"Әділет" партиясы президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың саяси кағидаттарын жүзеге асыруды қолдайды
Съезд барысында делегаттар ұйымның ресми атауын – "Әділет" саяси партиясы" қоғамдық бірлестігі ретінде бекітіп, Жарғысы мен бағдарламасын қабылдады. Сондай-ақ басшылық құрамы мен партия төрағасын сайлады.
Партия төрағасы болып Дәдебай Айбек Арқабайұлы сайланды.
Сурет: "Әділет" саяси партиясының баспасөз қызметі
Делегаттар алдында сөз сөйлеген "Әділет" партиясының төрағасы негізгі жұмыс бағыттарын айқындады.
"Біздің партиямыздың негізі заң үстемдігі мен тәртіп қағидаттарына құрылады. Халықтың заң үстемдігіне деген сенімі – мемлекеттің басты ресурсы әрі тірегі. Сондықтан біздің негізгі міндетіміз – әділдікті жариялау ғана емес, оны ортақ мәдениетіміздің ажырамас бөлігіне әрі күнделікті өміріміздің шартына айналдыру. Басқаша айтқанда, Әділдік ұлттық сана мен болмыстың айрықша сипатына айналуға тиіс. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өз назарын үнемі дәл осы бағытқа аударып келеді", – деді Айбек Дәдебай.
"Әділет" партиясы өз қызметін заң және тәртіп, тиімді институттар, қуатты өңірлер – қуатты ел, іс жүзіндегі Халық үніне құлақ асатын мемлекет, әділетті әрі бәсекеге қабілетті экономика, әлеуметтік ынтымақ пен атаулы қолдау, адами әлеуетке басымдық беру, цифрлық мемлекет, Таза Қазақстан, жауапты орта держава және жаңа геосаяси этика қағидаттары төңірегінде құрады.
"Әділет" идеологиясының негізінде Қазақстанның жарқын болашағы әр азаматтың бүгінгі күнделікті таңдауы арқылы қалыптасады деген сенім жатыр. Бұл – адал еңбек ету, заңды құрметтеу және ел өміріне бейжай қарамай, қоғам ісіне белсенді атсалысу.
"Біздің ниеттестеріміз – дәл осындай азаматтар. Олар – белсенді, жауапкершілігі жоғары, ел дамуына үлес қосатын жандар. Біз бірге еңбек етеміз, жұмысты ашық, адал әрі қоғам алдында есеп бере отырып жүргіземіз. Біз жеңіл шешімдер ұсынбаймыз. Жүйелі, жауапты және дәйекті жұмыс жүргізуге уәде береміз", – деп атап өтті Айбек Дәдебай.
Партия ұстанымдары қазақстандықтардың кең қолдауына ие болды. 30 сәуірде іске қосылған цифрлық платформасы арқылы партия қатарына кіруге 9000-нан астам өтініш келіп түсті.
Партияның құрылуы 2026 жылғы 15 наурызда қабылданған Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясында бекітілген құндылықтардың іс жүзіндегі нақты көрінісі болды.
Айта кетейік, "Әділет" партиясы өзін Қасым-Жомарт Тоқаевтың стратегиялық бағытының саяси тірегі және Президент реформалар курсын қолдаушы ретінде жариялады.
Құрылтай съезі "Әділеттің" Тәуелсіздік буынының партиясы ретіндегі мәртебесін растап, оның өкілді демократия институттары мен заң үстемдігін нығайтуға бағытталғанын көрсетті.