"Әділет" партиясы саяси жарғысын бекітті
Саясаттанушы Бөріхан Нұрмұхамедовтің айтуынша, бұл тек жарғы қабылдау ғана емес, сонымен қатар партияның негізі қаланып, оның болашақта қалай дамитынын айқындайтын ережелер бекітілген маңызды кезең.
"Бұл – үлкен жауапкершілік сәті, өйткені партияның ертеңі қандай болатыны осы шешімдерге байланысты. Ұсынылған құжат – терең, жан-жақты және мұқият жүргізілген жұмыстың нәтижесі. Ол Қазақстан Республикасының Конституциясына және қолданыстағы заңнамаға толық сәйкес келеді. Оның маңызы одан да кең. Бұл – партияға саяси жүйенің толыққанды қатысушысы болуға, азаматтардың мүддесін қорғауға және мемлекеттік саясатты қалыптастыруға ықпал етуге мүмкіндік беретін жұмыс құралы", – деді ол.
Оның айтуынша, жарғының негізінде саясаттың заманауи философиясы жатыр – ашықтық, жауапкершілік және қатысу.
"Ең бастысы – партия азаматтардың бірлестігі ретінде құрылып отыр. Орталықта адам, оның еркі, дауысы және жауапкершілігі тұр. Біз қоғамның әділеттілікке деген сұранысын нақты білдіруге мүмкіндік беретін тетік қалыптастырып отырмыз. Біздің құндылықтарымыз нақты және айқын – әділеттілік, патриотизм, еңбекқорлық, жауапкершілік және прогресс. Бұл әрбір шешім мен әрекетке бағыт беретін маңызды бағдарлар. Осы негізде қоғамның сенімі қалыптасады. Біз тиімділік пен демократияны ұштастыратын партия моделін ұсынамыз. Бір жағынан – бұл нақты басқару жүйесі: съезд, саяси кеңес, бюро және төраға. Екінші жағынан – сайланымдылық, есеп берушілік және әрбір партия мүшесінің қатысуы", – деді саясаттанушы.
Ол бұл партияның жабық құрылым емес, керісінше, ашық әрі үнемі дамып отыратын жүйе болатынын атап өтті.
"Съезд – партияның ең жоғарғы органы. Дәл осы жерде стратегия қалыптасып, негізгі шешімдер қабылданады. Саяси кеңес пен бюро үздіксіз жұмысты қамтамасыз етіп, стратегиялық көзқарас пен оны іс жүзінде жүзеге асыруды байланыстырады. Партия төрағасы үйлестірудің негізгі орталығы саналады, алайда бұл ұжымдық жауапкершілік жүйесіне негізделеді. Бұл – көшбасшылық пен командалық жұмыстың тепе-теңдігі. Біз өңірлердегі жұмысқа ерекше мән береміз. Партия тек орталықта ғана емес, аймақтарда, қалалар мен ауылдарда да белсенді болады. Өйткені нақты күн тәртібі сол жерлерде қалыптасады және халық нақты шешімдерді күтеді", – деді ол.
Сондай-ақ ол жарғы жаңа үлгідегі партия моделін қалыптастыратынын атап өтті. Оның айтуынша, бұл – ашық, жауапты және тиімді жұмыс істейтін, әділеттілік туралы айтып қана қоймай, өз қызметін де әділ қағидаларға негіздейтін партия болмақ.
2026 жылғы 15 сәуірде бастамашыл топ "Әділет" атты жаңа саяси партия құру ниеті туралы ресми мәлімдеме жасаған болатын.
2026 жылғы 16 сәуірде партияның ұйымдастыру комитеті Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінен жаңа саяси бірлестік құру туралы хабарламаның тапсырылғанын растайтын құжат алғанын ресми түрде жариялады.
Бүгін, 2026 жылғы 7 мамырда Астанада өткен құрылтай съезінде "Әділет" партиясын құру туралы шешім қабылданды.