"Әділет" партиясы әділетті әрі заманауи Қазақстан құру бағытын жариялады
Саясаттанушы Марат Шибұтовтың айтуынша, партияның басты идеясы – елдің дамуы әділеттілікке, жауапкершілікке, парасаттылыққа және нақты іс-әрекетке негізделуі тиіс.
"Біздің бағдарламаның ерекшелігі – партия әділеттілік идеологиясына және жаңа Конституция құндылықтарына сүйенетінін атап көрсетіп, нақты міндеттемелерді өз мойнына алады. Партияның негізгі құндылықтары ретінде әділеттілік, патриотизм, еңбекқорлық, жауапкершілік және прогресс айқындалды. Мұндағы әділеттілік – азаматтарға тең мүмкіндік беру, мемлекеттің қоғамға адал қатынасы және әр адамның құқығын қорғау дегенді білдіреді. Патриотизм – тек елді сүю емес, оның дамуы үшін адал еңбек етуге дайын болу. Еңбекқорлық – адал еңбекке құрметпен қарап, қоғамға пайдасын тигізетін адамдарды қолдау. Жауапкершілік – билік те, азаматтар да өз әрекеттеріне жауап беруі тиіс деген ұстаным. Ал прогресс – алға ұмтылу, жаңғыру және ескі көзқарастардан бас тарту", – деді ол.
Оның айтуынша, бағдарламада партияның қандай құбылыстарға қарсы екеніне де ерекше назар аударылған. Бұл жағынан "Әділет" басқа саяси бірлестіктерден ерекшеленеді.
"Мемлекеттік басқару саласында партия жалған белсенділікке, жауапсыздыққа және популизмге қарсы күреседі. Яғни әдемі сөздер мен көзбояушылықтың орнына қоғамға түсінікті нақты нәтиже болуы керек. Экономикада партия бюджет қаржысын ысырап етуге, монополияға және шикізаттық даму моделіне қарсы. Бұл өте маңызды мәселе, өйткені Қазақстан тек табиғи ресурстарды өндірумен шектелмей, шағын және орта бизнесті, сондай-ақ адами капиталды дамытуы қажет. Экономика бүкіл қоғамның игілігі үшін жұмыс істеуі тиіс. Әлеуметтік салада партия мемлекет шынымен қолдауға мұқтаж азаматтарға көмектесуі керек деп санайды. Сонымен қатар жауапкершілік, еңбекқорлық және дербестік мәдениетін қалыптастыру қажет. Сондай-ақ әлеуметтік жағдайына, шыққан тегіне, тіліне, жынысына және өзге де белгілеріне қарай адамдарды кемсітуге жол берілмеуі тиіс. Қоғамдық салада партия архаизацияға, құқықтық нигилизмге және араздықты қоздыруға қарсы. Бұл қоғам заң мен тәртіпке, өзара құрмет пен азаматтық келісімге негізделіп дамуы керек дегенді білдіреді", – деді спикер.
Ол "Әділет" партиясының басты міндеттерінің бірі құқықтық мәдениетті дамыту екенін атап өтті.
"Партия философиясы бірнеше қағидатқа негізделген. Бірінші қағидат – ынтымақтастық пен жасампаздық. Бұл қоғам дамуға қажетті жағдайларды бірлесіп қалыптастыруы керек дегенді білдіреді. Екінші қағидат – идеялар мен құндылықтардың үстемдігі. Яғни саясат нақты әрі түсінікті идеялар мен қағидаларға сүйенуі тиіс. Үшінші қағидат – меритократия. Бұл мемлекетте адамның білімі, еңбегі, қабілеті мен жетістігі арқылы лайықты табысқа жетуіне мүмкіндік беретін жүйе қалыптасуы керек деген сөз. Төртінші қағидат – желілік ұйым қағидаты. Яғни адамдардың бірігіп, ұсыныстар айтып, қоғамдық өмірге белсенді қатысуына мүмкіндік беретін заманауи өзара іс-қимыл формасы", – деді ол.
Ол осылайша "Әділет" партиясының бағдарламасы әділетті, жауапты әрі заманауи Қазақстан қалыптастыруға бағытталғанын атап өтті.
"Бағдарламаның негізгі идеясы – елге ұрандар мен популизм емес, нақты құндылықтар, адал саясат, тиімді басқару және азаматтардың белсенді қатысуы қажет. Қорытындылай келе, "Әділетті Қазақстан" – билік қоғам алдында жауап беретін, экономика елдің дамуына қызмет ететін және азаматтар болашақ үшін өз жауапкершілігін сезінетін мемлекет. Ұсынылған бағдарламаға сәйкес, "Әділет" партиясы дәл осындай "Әділетті Қазақстанды" құруды мақсат етеді. Назарларыңызға рақмет, бағдарламамызды қолдауға шақырамын", – деп түйіндеді спикер.
2026 жылғы 15 сәуірде бастамашыл топ "Әділет" атты жаңа саяси партия құру ниеті туралы ресми мәлімдеме жасаған болатын.
2026 жылғы 16 сәуірде партияның ұйымдастыру комитеті Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінен жаңа саяси бірлестік құру туралы хабарламаның тапсырылғанын растайтын құжат алғанын ресми түрде жариялады.
Бүгін, 2026 жылғы 7 мамырда Астанада өткен құрылтай съезінде "Әділет" партиясын құру туралы шешім қабылданды.