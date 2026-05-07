#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
463.41
546.27
6.18
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
463.41
546.27
6.18
Қоғам

Әр азамат жеке деректерінің таралғаны туралы алдын ала хабардар болады

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.05.2026 13:11 Фото: freepik
Енді әр азамат жеке деректерінің интернетке шығып кеткен-кетпегенін тексере алады. Мәжілісте қаралып жатқан заң жобасындағы түзетулердің бір бөлігі осы мәселеге арналған.

Заң жобасына сәйкес, дербес деректер операторларын классификациялау жүйесі енгізіледі. Олар өңделетін ақпарат көлемі мен қауіп деңгейіне қарай шағын, орта және ірі операторлар болып бөлінеді.

Соған сәйкес әр санатқа қойылатын талап та әртүрлі болмақ. Осылайша тәуекелге негізделген реттеу тетігі қалыптасады, деп жазады qazaqstan.tv.

Сонымен қатар таралып кеткен дербес деректердің арнайы тізімі құрылады. Оларды қорғау талаптары да күшейтіледі.

Атап айтқанда, құжаттарды ашық жариялау қажет болған жағдайда дербес деректерді бүркемелеу, хеш-кодтарды пайдалану және операторлар арасында ақпарат алмасу кезінде деректерді шифрлау міндеттеледі.

Әр азамат мемлекеттік ақпараттық жүйе арқылы қандай жеке дерегі ашық тарап кеткенін тексере алады. Бұл адамдарға өз деректерін қорғау үшін дер кезінде шара қолдануға мүмкіндік береді. Жеке деректер жарияланған кезде және олармен алмасу кезінде қорғау талаптары күшейтіледі. Екатерина Смышляева, ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жеке деректердің сыртқа шығуын eGov Mobile арқылы тексеруге болады
16:18, 05 мамыр 2025
Жеке деректердің сыртқа шығуын eGov Mobile арқылы тексеруге болады
Қазақстандағы білім беру ұйымдарында 108 мың ер педагог еңбек етеді
15:55, Бүгін
Қазақстандағы білім беру ұйымдарында 108 мың ер педагог еңбек етеді
Батыс Қазақстан облысында тәртіп сақшыларына темір тұлпарлар табысталды
15:12, Бүгін
Батыс Қазақстан облысында тәртіп сақшыларына темір тұлпарлар табысталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Экс-игрок сборной Казахстана по футболу примкнул к клубу Первой лиги
15:13, Бүгін
Экс-игрок сборной Казахстана по футболу примкнул к клубу Первой лиги
Звезда Узбекистана Абдукодир Хусанов оказался дороже всей сборной Казахстана по футболу
14:46, Бүгін
Звезда Узбекистана Абдукодир Хусанов оказался дороже всей сборной Казахстана по футболу
Новак Джокович проиграл Артюру Фису в Риме
14:36, Бүгін
Новак Джокович проиграл Артюру Фису в Риме
Боксёрша из Узбекистана разгромила казахстанку и лишила её медали чемпионата Азии
14:08, Бүгін
Боксёрша из Узбекистана разгромила казахстанку и лишила её медали чемпионата Азии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: