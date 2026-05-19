Қоғам

Қасым-Жомарт Тоқаев еліміздің маңызды жобаларына қолдау көрсеткені үшін ЮНЕСКО басшылығына алғыс айтты

Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев еліміздің маңызды жобаларына қолдау көрсеткені үшін ЮНЕСКО басшылығына алғыс білдірді. Бұл туралы Президент Алтын Орда мұрасына арналған халықаралық симпозиумда мәлімдеді.

Президент өз сөзінде бұл мәселенің ұлттық тарих қана емес, әлемдік өркениет үшін де маңызы зор екенін атап өтті.

"Бұл – ұлт жылнамасы мен әлем тарихы үшін өте маңызды мәселе. Біз халықаралық ғылым қауымдастығымен бірлесе отырып, осы тақырыпты жүйелі әрі жан-жақты зерделеу жұмысын жалғастыруымыз керек", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Мемлекет басшысы Қазақстанның бастамаларына қолдау көрсеткені үшін ЮНЕСКО басшылығына ерекше ризашылығын білдіріп, ұйымның бұрынғы Бас директоры Одрэ Азуле Қазақстан мен ЮНЕСКО арасындағы әріптестікті нығайтуға елеулі үлес қосқанын айтты.

Президенттің айтуынша, симпозиумның осындай беделді халықаралық ұйым аясында өтуі Алтын Орда мұрасының жаһандық деңгейдегі тарихи мәнін айқындай түседі.

"Симпозиумның осындай беделді жаһандық ұйым аясында өтуі Алтын Орда мұрасының әлемдік ауқымдағы мән-мағынасы зор екенін көрсетеді", – деді Президент.

Сонымен қатар жиынға ЮНЕСКО Бүкіләлемдік мұралар орталығы директоры Элунду Ассомо Лазар бастаған делегация қатысып отырғанын атап өтті.

Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның ЮНЕСКО қолдауымен бірқатар маңызды жобаларды жүзеге асырғанын еске салды. Атап айтқанда, Қожа Ахмет Ясауи кесенесі, Тамғалы тас петроглифтері және бірнеше көне қала Бүкіләлемдік мұралар тізіміне енген.

Сондай-ақ Президент материалдық емес мәдени мұраны дәріптеу бағытындағы жұмыстарға тоқталып, былтыр "Хандар шежіресі" қолжазбасының әлемдік деңгейде мойындалғанын айтты.

"Сондықтан біз байланысымызды одан әрі дамытуға мүдделіміз. Бұл – өзара тиімді, маңызды шаруа", – деп түйіндеді Мемлекет басшысы.
