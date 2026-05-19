Қоғам

Алтын Ордаға Қазақстан тарихының академиялық жинағында алғаш рет жеке том арналды

Қасым-Жомарт Тоқаев Алтын Орда мұрасын жүйелі түрде зерттеу және жаңғырту бағытында Қазақстанда ауқымды жұмыстар жүргізіліп жатқанын айтты.

Президенттің сөзінше, Алтын Орда мұрасы – ұшан-теңіз рухани және тарихи қазына.

"Алтын Орда мұрасы – ұшан-теңіз. Біз осы алып рухани, тарихи қазынаны ХХІ ғасырға бейімдеп, жаңғырту үшін жүйелі жұмыс жүргізіп келеміз", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Мемлекет басшысы өз бастамасымен арнайы ғылыми институт құрылғанын атап өтті.

"Менің бастамаммен Қазақстанда Жошы Ұлысын зерделеу институты құрылды. Бұл – осы тақырыпты терең зерттеумен айналысатын тұңғыш ғылыми мекеме", – деді Президент.

Тоқаевтың айтуынша, отандық тарихты жүйелеу бағытында маңызды академиялық жоба жүзеге асырылып жатыр.

"Қазіргі таңда әзірленіп жатқан Қазақстан тарихының академиялық жинағында алғаш рет Алтын Ордаға жеке том арналып отыр", – деді Мемлекет басшысы.

Сонымен қатар Президент Жошы ұлысының мұрасын кеңінен насихаттау жұмыстарына тоқталды.

"Жошы Ұлысының мол тарихи-мәдени мұрасын жұрт жадында жаңғырту үшін фильмдер түсіріліп, кітаптар шығарылып жатыр. Сондай-ақ спектакльдер де қойылып, ескерткіштер орнатылып, көрмелер өткізілуде", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Сөз соңында Президент бұл бағыттағы жұмысты халықаралық деңгейде кеңейтудің маңызын атап өтті.

"Алайда Алтын Орданың мән-маңызын терең зерделеп, оның тарихи рөлін жан-жақты насихаттау үшін мүлде жаңа, яғни, халықаралық ауқымдағы жұмыс істелуі қажет", – деп түйіндеді Мемлекет басшысы.
Қасым-Жомарт Тоқаев Алтын Орда тарихына арналған тақырыптық көрмемен танысты. Экспозицияда археологиялық, жазба және мәдени жәдігерлер көпшілік назарына ұсынылған.
Тоқаев Алтын Орда мұрасына арналған тақырыптық көрмені тамашалады
