Астанада маңызды даңғылдар жөндеу жұмыстарына байланысты жабылады
Қалалық мониторинг және жедел әрекет ету орталығының мәліметіне сүйенсек, жол жөндеу жұмыстары 22-24 мамыр аралығында жүргізіледі.
Жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерден маршруттарды алдын ала жоспарлауды және қозғалысты ұйымдастырудағы ықтимал өзгерістерді ескеру сұралды.
Мамандар қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қолайсыздықты азайту үшін уақытша жол белгілері мен көрсеткіштер орнатылатындығын атап өтті.
Сонымен қатар, Тәуелсіздік даңғылының Ш. Қалдаяқов көшесінен Ж. Нәжімеденов көшесіне дейінгі учаскеде жол төсеміне жөндеу жұмыстары жүргізілетіні белгілі болды.
Осыған байланысты, ағымдағы жылдың 22-23 мамыр күндері аталған учаскеде көлік қозғалысы ішінара шектеледі.
Сонымен қатар, 22 мамыр күні сағат 21:00-ден 23 мамыр күні сағат 08:00-ге дейін Тәуелсіздік даңғылы мен Ш. Қалдаяқов көшесінің қиылысы толық жабылады.
