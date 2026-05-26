Қазақстанда екі жоғары оқу орыны лицензиясынан айырылуы ықтимал
Сурет: freepik
Ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек 2026 жылғы 26 мамырда Үкіметте өткен баспасөз мәслихатында жоғары оқу орындарында оқу сапасын арттыру мақсатында қандай жұмыстар атқарылып жатқанын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Саясат Нұрбек рейтингтер мен халықаралық бағалау көрсеткіштері объективті көріністі айқындайтынын атап өтті.
"Соңғы бес жылда Қазақстан барлық халықаралық рейтингте тұрақты өсімді көрсетуде. 2025 жылдың нәтижелері бойынша QS (әлемнің үздік университеттерінің рейтингі - шамамен ред.) 27 қазақстандық университетте бар. Бізде 500, 300 және 200 үздіктер қатарына енген жоғары оқу орындары бар. Біздің әл-Фараби атындағы ҚазҰУ әлемдік рейтингте 163-орында болса, Назарбаев университеті де үздіктер қатарынан. Биылғы жылдың нәтижесін күтелік", - деді ол.
Сонымен қатар, оның мәліметінше, соңғы үш жылда үш ЖОО лицензиясынан айырылған.
"Қазір осы бағытта екі университет бойынша жұмыс жүргізілуде. Аттарын атамай-ақ қояйын, жауапты болайық, өйткені онда студенттер әлі оқып жатыр, егер оларға қатысты процедуралық сәттерге тоқталатын болсам, онда ажиотаж басталып кетуі мүмкін", - деді министр.
