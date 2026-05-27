Астана, Алматы және Шымкент тұрғындарын жазға дейін қандай ауа райы күтіп тұр
Мамандардың мәліметінше, ел бойынша ауа райы құбылмалы: жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, жел күшейеді, кей жерлерде бұршақ пен дауыл болуы мүмкін.
"Синоптикалық жағдайға солтүстік-батыс циклоны мен онымен байланысты атмосфералық фронттар әсер етеді. Елдің батысы мен солтүстік-батысында қатты жаңбыр жауады. Ал 28-29 мамыр күндері жауын-шашын Қазақстанның солтүстігін, шығысын, орталығын, оңтүстігін және оңтүстік-шығысын қамтиды", – делінген болжамда.
28 мамыр күні Астана тұрғындарына жаңбырлы әрі желді ауа райына дайын болуға тура келеді. Елордада найзағай ойнап, екпінді жел соғады, күндіз бұршақ жаууы мүмкін. Ауа температурасы түнде +15+17°С, күндіз +19+21°С болады.
Алматыда да синоптиктер жаңбыр мен найзағай болатынын болжады. Ауа райы құбылмалы болып, кей уақытта жел күшейеді. Түнде ауа температурасы +14+16°С, күндіз +23+25°С-қа дейін жетеді.
Шымкентте күн жылырақ болады, дегенмен жауын-шашынсыз өтпейді. Түнде және таңертең жаңбыр жауып, найзағай ойнап, дауылды жел тұрады. Ауа температурасы түнде +15+17°С, күндіз +25+27°С болады.
Сонымен қатар синоптиктер мамыр айының соңына қарай елдің оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында ауа температурасы біртіндеп көтеріліп, кей жерлерде +38 градусқа дейін жететінін атап өтті.