Білім министрлігі өз бөлімшелерін сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне тексереді
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Білім беру министрі 2026 жылғы 6 мамырдағы бұйрыққа сәйкес, Қазақстан Республикасы Білім министрлігінің қызметінде 2026 жылға арналған ішкі сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне талдау жүргізу жоспарланды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Атап айтқанда, 2025 жылғы қызмет бойынша келесі бөлімшелер тексеріледі:
- Балалардың құқықтарын қорғау комитеті – 2026 жылғы 11–22 мамыр аралығы;
- Тәрбие жұмысы және қосымша білім беру департаменті – 2026 жылғы 25 мамыр – 8 маусым аралығы;
- Цифрландыру және мемлекеттік қызметтерді автоматтандыру департаменті – 2026 жылғы 9–22 маусым аралығы.
Министрлік жанындағы жұмыс тобының құрамына мыналар енгізілген:
- Жолманов Айдос Сағатұлы – Білім министрлігі аппаратының басшысы;
- Мұрат Талғатұлы – Білім министрлігінің әдеп жөніндегі уәкілі;
- Ошақбаева Гүлвира Орынтайқызы – Техникалық және кәсіптік білім беру департаментінің басқарма басшысы;
- Тлеужанов Ұлан Жасұланұлы – мемлекеттік құпияларды қорғау басқармасының басшысы;
- Широв Ерлан Алтынбекұлы – кадрларды дамыту және тәртіптік іс жүргізу басқармасының басшысы;
- Акишева Марияш Серікқызы – Заң департаментінің талап-арыз және сот істері басқармасының басшысы;
- Жукенова Бағлан Берденқызы – білім беру сапасын қамтамасыз ету комитетінің басқарма бас сарапшысы;
- Шахидулла Датбек Маратұлы – орта білім беру комитетінің жаратылыстану-математикалық бағыттағы пәндер бойынша бас сарапшысы;
- Қадырбаева Жания Серікқызы – инклюзивті білім беру басқармасының бас сарапшысы;
- Темірғалиева Айнұр Ермекқызы – қаржы және мемлекеттік сатып алу департаментінің мемлекеттік сатып алулар басқармасының бас сарапшысы;
- Еділбаева Динара Маратқызы – инвестициялық саясат және инфрақұрылымдық даму департаментінің инвестициялық жобалар басқармасының бас сарапшысы;
- Қамзабек Сандуғаш Батырханқызы – азаматтар өтініштерін есепке алу және талдау басқармасының бас сарапшысы;
- Боканова Гүлдана Әлімжанқызы – заң департаментінің талап-арыз және сот істері басқармасының бас сарапшысы.
Бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.
