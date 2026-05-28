Қоғам

Білім министрлігіне техникалық білім беруді дамыту бойынша жаңа өкілеттіктер беріледі

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Мәжіліс депутаттары 2026 жылғы 28 мамырда техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін жетілдіру, сондай-ақ халықтың көші-қоны мәселелеріне қатысты заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Заң жобасының мақсаты – бәсекеге қабілетті техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін қалыптастыру және көші-қон саясатын жетілдіру.

Құжатта техникалық және кәсіптік білім беру жүйесіне, көші-қон және кәсіби біліктілік салаларына бірқатар өзгерістер енгізу көзделген.

Техникалық және кәсіптік білім беру (ТжКБ) саласында:

  •  кәсіби біліктілік сертификаттарын еңбек шартын жасау кезінде тану;
  •  Білім министрлігіне ТжКБ ұйымдары үшін міндетті модульдерді әзірлеу және бекіту өкілеттігін беру;
  •  жұмыс берушілердің білім беру бағдарламаларын әзірлеуге қатысуы.

Көші-қон саласында:

  •  еңбек ресурсы артық өңірлерден жұмыс күші тапшы өңірлерге қоныс аудару тәртібін айқындау;
  •  ерікті қоныс аударуды ынталандыру арқылы еңбек мобильділігін арттыру;
  •  еңбек делдалдығына бақылауды күшейту.

Кәсіби біліктілік бойынша:

  •  Ұлттық біліктілік жүйесіне жергілікті атқарушы органдарды қосу;
  •  аккредитация органдарын жұмысшылар өкілдерімен алмастыру.

Айта кетейік, бұған дейін Қазақстанда бір техникалық университеттің таратылғаны хабарланған болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
