Қоғам

Шенеуніктерді есірткіге тексеру қашан басталады: агенттік түсінік берді

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.05.2026 13:28 Фото: freepik
Мемлекеттік қызмет істері агенттігі төрағасының орынбасары Салауат Мүксімов 2026 жылғы 28 мамырда Сенат кулуарында "Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы" заңына енгізілген жаңа өзгерістерге қатысты түсінік берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Журналистер түзетулер қашан күшіне енетінін және жоғары лауазымды шенеуніктерді тыйым салынған заттарды қолдануға тексеру қашан басталатынын сұрады.

"Заңға сәйкес, нормативтік-құқықтық актілер тиісті заң қабылданған сәттен бастап екі ай ішінде әзірленіп, бекітілуі тиіс. 1 шілдеден бастап заң күшіне енген кезде барлық қосымша нормативтік актілер әзірленіп, бекітіледі", – деді Салауат Мүксімов.

2026 жылғы 18 наурызда Мәжіліс депутаттары "Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы" заң жобасын бірінші оқылымда қолдаған болатын.

Құжатта мемлекеттік қызметтің беделін түсіретін және абыройы мен беделіне нұқсан келтіретін тәртіптік теріс қылықтар айқындалған. Олардың қатарында есірткі құралдарын, психотроптық заттарды, олардың аналогтарын және прекурсорларды медициналық емес мақсатта қолдану да бар.

