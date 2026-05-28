"Қазцинк" зауытындағы жарылыстың себептерін ғалымдар зерттейді
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі Ербол Тұяқбаев 2026 жылғы 28 мамырда Мәжіліс кулуарында "Қазцинк" компаниясы зауытында болған қайғылы жарылысты тергеу барысы туралы мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оның айтуынша, тергеу жұмысына ғалымдар да тартылған.
"Біз бұл мәселеге жан-жақты қарадық, жарылыстың нақты қалай болғанын түсіну үшін университеттерден ғалымдарды шақырдық", – деді Тұяқбаев.
Вице-министр тергеу нәтижелері бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланатынын айтты.
"Мерзімі бойынша – шамамен маусым айы", – деді ол.
Жарылыс 2026 жылғы 5 мамырда таңертең болған. Кейін екі адамның қаза тапқаны белгілі болды. Құрылған комиссия тергеуді әлі аяқтамағанымен, екі ықтимал себепті атаған:
- технологиялық процестің бұзылуы;
- адам факторы.
