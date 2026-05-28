Қазақстанда қанша стоматологиялық клиника жабылды
Денсаулық сақтау министрлігінің Медициналық және фармацевтикалық бақылау комитетінің төрағасы Бауыржан Жүсіпов 2026 жылғы 28 мамырда Сенат кулуарында стоматологиялық клиникаларға жүргізілген тексерулердің нәтижесін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оның айтуынша, тексерулер аясында шамамен 500 тексеріс жүргізілген.
"Нәтижесінде 104 стоматологиялық клиника өз еркімен лицензиясын қайтарды. Олар қызметін тоқтатты. Сонымен қатар 38 клиника бойынша материалдар сот органдарына жолданды. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес лицензияны қайтарып алу екі жолмен жүзеге асады: не меншік иесінің өз шешімімен, не сот шешімімен", – деді ол.
Айта кетейік, бұған дейін Мәжіліс депутаты Мұрат Әбенов блогер Сауле Базарханның қайтыс болуына байланысты тексеру жүргізу қажеттігін айтқан болатын.
