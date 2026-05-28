29–31 мамыр: Астана, Алматы және Шымкентте ауа райы қандай болады
Астана қаласы бойынша ауа райы
29 мамыр: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел батыс, оңтүстік-батыстан 9–14 м/с, күндіз екпіні 15–18 м/с. Ауа температурасы түнде +10…+12°С, күндіз +26…+28°С.
30 мамыр: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-батыстан, кейін оңтүстік-шығысқа ауысады, 5–10 м/с. Түнде +14…+16°С, күндіз +30…+32°С.
31 мамыр: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-шығыстан 5–10 м/с. Түнде +18…+20°С, күндіз +31…+33°С.
Алматы қаласы бойынша ауа райы
29 мамыр: құбылмалы бұлтты, күндіз өткінші жаңбыр, найзағай. Жел оңтүстік-батыстан 3–8 м/с, екпіні 13 м/с дейін. Түнде +13…+15°С, күндіз +27…+29°С.
30 мамыр: құбылмалы бұлтты, күндіз өткінші жаңбыр, найзағай. Жел 3–8 м/с. Түнде +15…+17°С, күндіз +28…+30°С.
31 мамыр: құбылмалы бұлтты, күндіз өткінші жаңбыр, найзағай. Жел 3–8 м/с, кейін солтүстік-шығысқа ауысады. Түнде +17…+19°С, күндіз +30…+32°С.
Шымкент қаласы бойынша ауа райы
29 мамыр: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел шығыстан 8–13 м/с. Түнде +13…+15°С, күндіз +30…+32°С.
30 мамыр: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-шығыстан 8–13 м/с. Түнде +16…+18°С, күндіз +32…+34°С.
31 мамыр: құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-шығыстан 8–13 м/с. Түнде +20…+22°С, күндіз +35…+37°С.