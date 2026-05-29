Қазақстанда жеңіл өнеркәсіп тауарларын таңбалау енгізіледі
Бұйрық жобасында жеңіл өнеркәсіп тауарларын сәйкестендіру құралдарының көмегімен таңбалау және олардың қозғалысын қадағалау қағидаларын бекіту көзделген.
Қағидалар Қазақстанның 2029 жылға дейінгі Ұлттық даму жоспарының мақсаттарына қол жеткізу жөніндегі Үкіметтің 2025–2026 жылдарға арналған іс-қимыл жоспары аясында әзірленген.
Құжат 12 маусымға дейін қоғамдық талқылау үшін "Ашық НҚА" порталында жарияланды.
2026 жылғы 1 желтоқсаннан бастап Қазақстанда елге импортталатын немесе ел ішінде өндірілетін барлық жеңіл өнеркәсіп өнімдерін міндетті цифрлық таңбалау енгізіледі.
Таңбалау костюмдерге, жейделерге, трикотаж бұйымдарына, жасанды аң терісінен тігілген өнімдерге және киімнің өзге де түрлеріне қолданылады.
Осыған байланысты әрбір өнім бірлігіне арнайы Data Matrix коды қойылуы міндеттеледі.