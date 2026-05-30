#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

ДСМ педиатриялық көмектің гибридті моделін енгізуді қарастыруда

Ақмарал Әлназарова, ДСМ, педиатриялық көмек, гибридті модель, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.05.2026 16:53 Сурет: t.me/DenMinPR
Балалардың денсаулығын сақтау қызметін одан әрі дамытуды көздеуде балаларға медициналық көмек көрсетудің гибридті моделін кезең-кезеңімен енгізу жүзеге асырылатын болады. Бұл туралы ведомство отырысында Денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның айтуынша, бұл реформалар реформаның өзі үшін емес, азаматтарымыздың денсаулығы мен өмір сүру сапасын жақсарту үшін жүргізілуде.

"Сондықтан біз қолданыстағы тәсілдерді қайта қарап, үздік халықаралық практикаларды ескеруге және пациенттердің қажеттіліктері мен еліміздің нақты жағдайына сай шешімдер қабылдауға дайынбыз", – деді ведомство басшысы.

Министрдің айтуынша, елдегі қолданыстағы педиатриялық учаскелер сақталады. Бүгінде олардың саны шамамен 1300-ді құрайды, ал медициналық-санитариялық алғашқы көмек (МСАК) желісіндегі учаскелердің жалпы саны – 13 375. Сонымен қатар педиатрларды ынталандыру мақсатында қосымша үстемақылар мен мамандарды қолдау шараларын қамтитын жаңа ынталандыру жүйесі енгізіледі.

Пилоттық жобаның шеңберінде Денсаулық сақтау министрлігі балаларға медициналық көмек көрсетудің аралас жүйесі табысты қолданылып жүрген елдердің халықаралық тәжірибесіне негізделген гибридті модельді сынақтан өткізеді.

Жаңа модельге сәйкес, педиатрлар ерте жастағы балаларды бақылауға және күрделі клиникалық жағдайларды қадағалап-қарауға негізгі жауапкершілік алады. Ал жалпы практика дәрігерлері медициналық-санитариялық алғашқы көмек деңгейінде пациенттердің жалпы ағынымен жұмысын жалғастырады.

"Біз командалық жұмыс қағидатын сақтай отырып, педиатрлардың рөлін олардың құзыреті аса қажет болатын бағыттарда – ерте жастағы балалармен жұмыс пен күрделі ауруларды емдеуде күшейтеміз. Сонымен қатар жоғары оқу орындарының білім беру бағдарламалары шпңберінде де, медициналық ұйымдардың өзінде де жалпы практика дәрігерлерінің даярлық деңгейін арттыратын боламыз", – деді министр.

2026 жылғы 1 қыркүйектен бастап жалпы практика дәрігерлерін даярлау тәжірибеге бағдарланған сипатқа ие болады. Білім беру үдерісіндегі негізгі назар стационарлардың клиникалық базаларынан медициналық-санитариялық алғашқы көмек ұйымдарына ауыстырылады. Өйткені болашақ мамандар халықпен жұмыс істеудің негізгі дағдыларын дәл осы деңгейде меңгереді.Қазіргі таңда елімізде шамамен 7 миллион бала тұрады, бұл халықтың жалпы санының 34 пайызын құрайды. Соңғы 10 жылдың ішінде балалардың саны 1,5 миллион адамға артқан.

Бұған дейін Ақтау мен Алматыдағы пластикалық отадан кейінгі кісі өлімінен соң жоспардан тыс тексеру шаралары басталып кеткенін жазғанбыз

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Педиатрия, учаскелер, қысқарту, әлеуметтік желі, сыбыс, фейк, Денсаулық сақтау министрлігі
19:29, 02 наурыз 2026
Желідегі дүрбелең: Денсаулық сақтау министрлігі педиатриялық учаскелердің тағдырына қатысты ой білдірді
Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге
15:32, 07 қазан 2025
Міндетті медициналық сақтандыру қаржысын жеке мақсатқа пайдалануға рұқсат етілмейді – ДСМ
Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование
10:04, 19 ақпан 2026
Кезектерді қысқарту, қабылдаудың қолжетімділігі: Денсаулық сақтау саласындағы реформалар жүзеге асуда
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Байсуфинов высказался о подготовке сборной Казахстана к матчам с Арменией и Венгрией
17:15, Бүгін
Байсуфинов высказался о подготовке сборной Казахстана к матчам с Арменией и Венгрией
Управление спорта сделало заявление после поста Тургановой
16:54, Бүгін
Управление спорта Астаны отреагировала на пост Тургановой после заявления Шайдорова
Башич интересен &quot;Левски&quot;
16:28, Бүгін
Единственным участником ЧМ по футболу из КПЛ Башичем из "Астаны" интересуется "Левски"
&quot;Кайрат&quot; заработал больше &quot;Кристал Пэлэс&quot;
16:07, Бүгін
В Европе возмутились тому, что "Кайрат" заработал в ЛЧ больше, чем победитель ЛК
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: