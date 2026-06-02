#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+23°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Астанада алаяқтық жасады деген күдікпен әйел ұсталды

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.06.2026 16:56 Фото: Zakon.kz
Астана қаласында полиция қызметкерлері есіктерді сату ісімен байланысты бірнеше алаяқтық дерегі бойынша 40 жастағы әйелді анықтап, ұстады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алдын ала мәліметтерге сәйкес, күдікті базардағы бутиктердің бірінде сатушы болып жұмыс істеген және клиенттерден бөлме есіктерін дайындау мен жеткізуге тапсырыстар қабылдаған. Алайда тапсырыстардың бір бөлігін ресми түрде рәсімдемей, алынған ақшаны жеке пайдасына жаратқан.

"Тергеу барысында күдіктінің тапсырыс берушілерге тауардың жақын арада жеткізілетінін айтып, сенімдеріне кіргені анықталды. Төлемді алғаннан кейін біраз уақыт бойы клиенттермен байланыста болып, түрлі себептермен жеткізуді кейінге қалдырған. Кейін байланысқа шығуын тоқтатқан",- делінген ақпаратта.

Жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде Астана қаласы полиция департаментінің қызметкерлері күдіктінің жүрген жерін анықтап, оны еліміздің басқа өңірінде ұстады.

"Қазіргі уақытта осыған ұқсас 10 алаяқтық фактісі анықталды. Эпизодтардың бірінде келтірілген материалдық шығын көлемі шамамен 900 мың теңгені құраған. Сонымен қатар күдіктінің басқа да осыған ұқсас құқық бұзушылықтарға қатысы бар-жоғы тексерілуде". Астана қаласы ПД

Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде.

Бұған дейін Қазақстанға сирек кездесетін жылқылардың бір тобы әкелінгенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Өрт, Астана, көпқабатты тұрғын үй, Айнакөл көшесі
17:45, Бүгін
Астанада көпқабатты тұрғын үйдегі пәтерлердің бірінен өрт шықты
Алматыда интернет-алаяқтық жасады деген күдікпен әйел адам ұсталды
19:35, 18 сәуір 2025
Алматыда интернет-алаяқтық жасады деген күдікпен әйел адам ұсталды
Астанада 25 жастағы қыз алаяқтық жасады деген күдікпен ұсталды
19:10, 11 желтоқсан 2025
Астанада 25 жастағы қыз алаяқтық жасады деген күдікпен ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: КФФ
19:18, Бүгін
Форвард сборной Казахстана Омиртаев может вернуться в "Актобе"
Фото: КХЛ
18:49, Бүгін
Уроженец Караганды Панин продлил контракт с "Салаватом Юлаевым"
Фото: КХЛ
18:14, Бүгін
"Сибирь" подписала двухлетний контракт с экс-защитником "Барыса" Мищенко
В КФФ разобрали спорные судейские решения в матчах 12-го тура КПЛ
17:44, Бүгін
В КФФ разобрали спорные судейские решения в матчах 12-го тура КПЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: