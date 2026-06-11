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Қоғам

Астанада полиция ет сатуға қатысты алаяқтықты әшкереледі

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.06.2026 19:30 Фото: Zakon.kz
Астана қаласы Байқоңыр аудандық криминалдық полиция қызметкерлері жедел-іздестіру іс-шаралары барысында өзін ауылдан арзан бағамен ет жеткізіп беремін деп таныстырып, азаматтарды алдаған 38 жастағы ер адамды ұстады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тергеу барысында күдіктінің ет сататын базарларды аралап, сатып алушылардың сеніміне кіріп, алдын ала ақша алып отырғаны анықталды. Алайда ол өз міндеттемесін орындамай, уәде еткен тауарды жеткізбеген. Соның салдарынан азаматтарға материалдық шығын келтірілген.

Қазіргі уақытта белгілі болған деректердің бірінде жәбірленушіге келтірілген шығын көлемі 3 миллион теңгені құрайды.

Күдікті өз кінәсін толық мойындады. Қазір оның осыған ұқсас өзге де алаяқтық деректеріне қатысы бар-жоғы тексеріліп жатыр.

Полиция азаматтарды сақ болуға, тауарды тек ресми әрі сенімді сатушылардан сатып алуға және күмән тудыратын тым тиімді ұсыныстарға сене бермеуге шақырады. Алдын ала төлем жасамас бұрын сатушы туралы ақпаратты мұқият тексеріп, барлық мәмілені заңды түрде рәсімдеу қажет.

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Айдос Қали
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