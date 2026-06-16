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Қоғам

Пойыз жолаушылары үшін спутниктік интернет жүйесі іске қосылады

Телефон, телефон в руках, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.06.2026 13:06 Фото: pexels
"Қазақстан темір жолы" АҚ (ҚТЖ) басқарма төрағасының стратегия және цифрландыру жөніндегі орынбасары Әнуар Ахметжанов 2026 жылғы 16 маусымда Үкіметтегі баспасөз конференциясында жолаушылар пойыздарында интернеттің қашан пайда болатынын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның айтуынша, жолаушылар тарапынан бұл мәселе жиі көтеріліп отыр және қазіргі уақытта интернетсіз сапар жасау қиын.

"Бұл өте өзекті мәселе. Қазіргі заманда интернетсіз өмір сүру қиын. Өткен жылы біз төмен орбиталы спутниктік жүйелерді пайдалана отырып, екі ірі пилоттық жобаны жүзеге асырдық. OneWeb және Starlink жүйелері қолданылды. Біз олардың техникалық мүмкіндіктерін тексердік. Астана – Маңғыстау және Астана – Шымкент бағыттарында сынақ жүргізілді. Нәтижесінде пойыздарда интернет қызметін көрсетуге болатыны анықталды", – деді ол.

Оның мәліметінше, қазіргі уақытта ұлттық тасымалдаушының барлық жолаушы пойыздарын интернетпен қамтамасыз ету жұмыстары басталған.

Бүгінде "Нұрлы жол" – Семей бағыты толық интернетпен қамтылған.

"Қазір Алматы – Павлодар (№31, №32), Павлодар – Түркістан (№45, №46), "Нұрлы жол" – Атырау (№47, №48) бағыттарында және басқа да бірқатар пойыздарда терминалдар орнатылып жатыр. Ең алдымен жолаушылар саны көп бағыттар қамтылуда. Біздің жоспарымыз бойынша жаздың соңына дейін негізгі бағыттардың барлығын спутниктік интернетпен қамтамасыз етеміз", – деді спикер.

Бұған дейін 2026 жылғы 16 маусымда Премьер-министр Олжас Бектенов Stadler компаниясының вагон жеткізудегі кешігулеріне жол бермеуді тапсырған болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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