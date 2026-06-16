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Қоғам

Қазақстанда кейбір шағын бекеттерде пойыздардың тоқтауы қысқартылуы мүмкін

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, пассажиры поезда, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.06.2026 14:26 Фото: primeminister.kz
"Қазақстан темір жолы" АҚ басқарма төрағасының стратегия және цифрландыру жөніндегі орынбасары Әнуар Ахметжанов 2026 жылғы 16 маусымда Үкіметтегі баспасөз мәслихатында пойыздардың жүру жылдамдығын арттыру үшін қандай шаралар қолға алынатынын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Журналистердің айтуынша, бұған дейін Астана – Ақтөбе бағытындағы пойыз жолды шамамен 16 сағатта жүріп өтсе, қазір сапар уақыты 26 сағатқа дейін ұзарған. Кейбір пойыздардың жолда 30 сағатқа дейін жүретіні де айтылды. Осыған байланысты олар жол жүру уақытының ұзару себептерін сұрады.

Әнуар Ахметжановтың айтуынша, пойыздардың жылдамдығы теміржол инфрақұрылымының жағдайына тікелей байланысты.

"Қазір жазғы кезеңде теміржол желілерінде ауқымды жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл пойыздардың қозғалыс кестесіне әсер етеді. Дегенмен жағдайды жақсарту үшін бірқатар шаралар қарастырылуда. Соның бірі – аялдамалар санын қысқарту. Мысалы, Астана – Омбы халықаралық пойызы Қазақстан аумағында 22 бекетке тоқтайды. Біз халықаралық пойыздардың барлық шағын бекеттерге тоқтауының қажеттілігін зерделеп жатырмыз. Аялдамалар санын қысқарту арқылы пойыздардың қозғалыс жылдамдығын арттыруға болады", – деді ол.

Сондай-ақ ҚТЖ өкілі жаңа вагондар мен локомотивтердің іске қосылуы да теміржол тасымалының тиімділігін арттырып, пойыздардың жүру уақытын қысқартуға ықпал ететінін атап өтті.

Бұған дейін Премьер-министр Олжас Бектенов Stadler компаниясының вагон жеткізуіндегі кешігулерге жол бермеуді тапсырған болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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