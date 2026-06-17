Мәжіліс ҰҚШҰ аясындағы келісімдерге енгізілген түзетулерді қолдады
Мәжіліс қарауына екі заң жобасы ұсынылды:
- "2010 жылғы 10 желтоқсандағы Ұжымдық қауіпсіздік ұйымының ұжымдық қауіпсіздік жүйесінің күштері мен құралдары құрамаларының мәртебесі туралы келісімге өзгерістер енгізу хаттамасын ратификациялау туралы";
- "2015 жылғы 15 қыркүйектегі ҰҚШҰ-ға мүше мемлекеттердің әскери және басқа құрамалардың, олардың жылжымалы мүлкінің, сондай-ақ әскери мақсаттағы өнімдердің тасымалы саласындағы ынтымақтастығы туралы келісімге өзгерістер енгізу хаттамасын ратификациялау туралы".
"Бірінші құжат ұжымдық қауіпсіздік жүйесінің күштері мен құралдары құрамаларының тараптар аумағында уақытша болуына қатысты құқықтық базаны жетілдіруге бағытталған. Енгізілетін өзгерістер нақтылау және егжей-тегжейлеу сипатында болып, келісім нормаларын тараптардың ұлттық заңнамаларымен және ҰҚШҰ нормативтік құқықтық актілерінің ережелерімен сәйкестендіреді", – деді Қорғаныс министрінің орынбасары Асқар Мұстабеков.
Мәжілістің салалық комитетінің қорытындысында келісім нормалары құрамаларды басқаруға, әскери және басқа құрамаларды тасымалдау (транзит) мәселелерін жедел қарауға, сондай-ақ ұжымдық қауіпсіздік күштері мен құралдарының тараптар аумағында қызмет етуіне қажетті жағдай жасауға қатысты жаңартылатыны айтылған.
"2015 жылғы 15 қыркүйектегі ҰҚШҰ-ға мүше мемлекеттердің әскери және басқа құрамалардың, олардың жылжымалы мүлкінің, сондай-ақ әскери мақсаттағы өнімдердің тасымалы саласындағы ынтымақтастығы туралы келісімге өзгерістер енгізу хаттамасын ратификациялау туралы" заң жобасының мақсаты – ұжымдық қауіпсіздік жүйесінің күштері мен құралдары құрамаларының міндеттерін орындау кезінде немесе бірлескен оқу-жаттығуларға қатысу барысында тасымалдауды құқықтық реттеуді жетілдіру.
Енгізілген өзгерістер әскери және басқа құрамаларды тасымалдауды ұйымдастыру мен орындау кезінде шұғыл шаралар қабылдау жағдайында жеделдікті арттыруға бағытталған.
Айта кетейік, бұған дейін Мәжіліс Еуразиялық экономикалық одақ пен Біріккен Араб Әмірліктері арасындағы экономикалық әріптестік туралы келісімді ратификациялаған болатын.