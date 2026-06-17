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Қоғам

Президент "Самұрық-Қазына" АҚ басқарма төрағасын қабылдады

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Самұрық-Қазына АҚ басқарма төрағасы Нұрлан Жақыповты қабылдады. Президент қордың 2026 жылдың алғашқы бес айындағы жұмыс қорытындылары мен орта мерзімді кезеңге арналған жоспарлары туралы есепті тыңдады, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 17.06.2026 16:43 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Самұрық-Қазына АҚ басқарма төрағасы Нұрлан Жақыповты қабылдады. Президент қордың 2026 жылдың алғашқы бес айындағы жұмыс қорытындылары мен орта мерзімді кезеңге арналған жоспарлары туралы есепті тыңдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы бүгін, 17 маусымда, Ақорданың Telegram-каналында жарияланды.

Нұрлан Жақыповтың айтуынша, 2025 жылдың қорытындысы бойынша Қор басқаруындағы активтер 88 миллиард долларды құраған.

Ауқымды инфрақұрылымдық және өнеркәсіптік жобаларды жүзеге асыру жалғасуда. Биыл 3,3 триллион теңгеге 16 жобаны жүзеге асыру жоспарланып отыр. Атап айтқанда, Мойынты – Қызылжар, Дарбаза – Мақтаарал жаңа теміржол желілерінің құрылысы, Қашағандағы газ өңдеу зауыты, Алматы екінші жылу электр орталығын жаңғырту, гибридті электр станциясын салу және Каспий теңізінің табанына талшықты-оптикалық желі төсеу жобалары қолға алынған.

Бұл бастамалар еліміздегі көлік, энергетика және цифрлық инфрақұрылымды нығайтуға, жаңа жұмыс орындарын ашуға, сондай-ақ халықтың тұрмыс сапасын арттыруға мүмкіндік береді.

Президентке Қор жобалары ұжымдық әлеуметтік жауапкершілік аясында жылына шамамен 1 миллион қазақстандыққа қолдау көрсететіні жөнінде баяндалды. Бұдан бөлек, "Таза Қазақстан" жалпыхалықтық экологиялық акциясы шеңберінде ел аумағы бойынша 5 миллион көшет егу көзделген. Бұл ретте 2024-2025 жылдары 5,8 миллион ағаш отырғызылған. Жалпы, 2023-2026 жылдар аралығында 856 миллиард теңгеге 100-ден аса әлеуметтік жоба жүзеге асырылған.

Нұрлан Жақыпов биыл қазан айында Қосшы қаласында NVIDIA B300 базасындағы жаңа суперкомпьютерді іске қосу жоспарланғанын айтты. Жаңа кластер жұмыс істей бастаған соң "Қазақтелеком" портфелдік компаниясындағы суперкомпьютер қуаты төрт есе артады. Бұл еліміздің жасанды интеллект, деректерді өңдеу және өнімі жоғары есептеуіш саласындағы мүмкіндіктерін айтарлықтай кеңейтуге мүмкіндік береді.

Мемлекет басшысы Қордың негізгі жұмыс бағыттары, соның ішінде басты инвестициялық жобаларды уақтылы іске асыру бойынша бірқатар міндет жүктеді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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