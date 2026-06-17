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Қоғам

Қазақстанның дрондар шабуылына қарсы тұру әзірлігі қандай деңгейде

Дрон, Қазақстан, әуе шабуылы, қорғаныс, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.06.2026 17:12 Сурет: ҚР Қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметі
Қорғаныс министрінің орынбасары Асқар Мұстабеков 2026 жылдың 17 маусымында Мәжіліс дәлізінде журналистерге берген сұқбатында еліміздің әуе шабуылына қарсы қорғанысының жұмысына тоқталып, пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Журналистер вице-министрден "қазақстандық мұнай өңдеу зауыттары (МӨЗ) әуе шабуылы нысанына айналуы мүмкін бе" дегенді сұрады.

"Әуе шабуылына қарсы қорғаныс штаттық режимде жұмыс істеп тұр. Барлық стратегиялық маңызды және әкімшілік нысандар әуе шабуылына қарсы қорғаныс және электронды күрес құралдарымен қамтылған. Мұндай қауіп-қатер жоқ", деп жауап қатты Асқар Мұстабеков бұл ретте.

Бұған дейін Қорғаныс министрлігі әскери кафедраны тәмамдаған түлектер неге әскерге шақырылатынын түсіндірген болатын.

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