#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Президент медицина қызметкерлеріне референдумдағы белсенділігі үшін алғыс білдірді

Ақордада өткен медицина қызметкерлері күніне арналған салтанатты жиында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жалпыұлттық референдумға белсенді қатысқан дәрігерлер мен медицина мамандарына ерекше ризашылығын жеткізді., сурет - Zakon.kz жаңалық 18.06.2026 12:30 Сурет: akorda.kz
Ақордада өткен медицина қызметкерлері күніне арналған салтанатты жиында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жалпыұлттық референдумға белсенді қатысқан дәрігерлер мен медицина мамандарына ерекше ризашылығын жеткізді.

Президент өз сөзінде ел дамуының жаңа кезеңіне тоқталып, қоғамда ауқымды өзгерістер жүріп жатқанын атап өтті.

"Қазір біз бәріміз Әділетті, Күшті, Озық әрі Таза Қазақстанды құрып жатырмыз. Қоғамның барлық саласында ауқымды және түбегейлі өзгерістер жасалуда", – деді Мемлекет басшысы.

Қасым-Жомарт Тоқаевтың айтуынша, мемлекеттің басты мақсаты – жас ұрпақ үшін қуатты әрі берік мемлекет қалыптастыру.

"Біздің алға қойған мақсатымыз – айқын. Бұл – жас ұрпақтың игілігі үшін тұғыры берік, қуатты мемлекетті құру", – деді Президент.

Мемлекет басшысы наурыз айында өткен жалпыұлттық референдум кезінде азаматтардың жоғары белсенділік танытқанын ерекше атап өтті. Оның ішінде медицина саласының қызметкерлері де елдік іске белсене атсалысқан.

"Наурыз айында өткен жалпыұлттық референдум кезінде азаматтарымыз отаншылдық пен жауапкершіліктің тамаша үлгісін көрсетті. Медицина саласының мамандары да осы ортақ іске белсене атсалысты", – деді ол.

Президенттің айтуынша, халықтың бірлігі мен жауапкершілігі ел болашағына бағытталған маңызды қадамға жол ашты.

"Жұртымыз ел тағдырына бей-жай қарамай, жаңа Конституцияны қолдап дауыс берді. Бұл жарқын болашаққа жол ашатын аса маңызды шешім болғаны анық", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
12:39, Бүгін
Соңғы үш жылда медицина мамандарына көрсетілетін мемлекеттік қолдаудың көлемі 7 есе ұлғайды – Тоқаев
Студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты
13:06, 24 қазан 2025
Президент бес жылда білім беру саласына бөлінетін қаржы үш есе артқанын мәлімдеді
Медицина саласының қызметкерлері, кәсіби мереке, құттықтау, Президент
10:07, 16 маусым 2024
Президент медицина саласы қызметкерлерін құттықтады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Илия Топурия
13:07, Бүгін
Топурия хочет провести реванш с Гейджи в Испании после сенсационного фиаско в Белом доме
Михаил Шайдоров
13:01, Бүгін
Герои зимней Олимпиады из Казахстана и их тренеры получат более 250 миллионов тенге
Тренер из Росси о магии Каннаваро
12:51, Бүгін
Эксперт заявил о магии Каннаваро после поражения Узбекистана в первом туре ЧМ-2026
Мать голкипера Кабо-Верде Возиньи получила разрешение на въезд в США на матч ЧМ
12:41, Бүгін
Мать голкипера Кабо-Верде Возиньи получила разрешение на въезд в США на матч ЧМ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: