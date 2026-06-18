#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+30°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Бүгінде еліміздегі 1800-ден астам медициналық мекеме цифрлық форматқа көшірілді – Тоқаев

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.06.2026 13:14 Фото: pixabay
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев денсаулық сақтау саласында жасанды интеллект пен цифрлық технологияларды енгізудің алғашқы нәтижелеріне тоқталды. Президенттің айтуынша, бұл бастама медициналық қызмет сапасын арттыруға және процестерді жеделдетуге елеулі ықпал етіп отыр.

Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның барлық салада, соның ішінде медицинада да озық технологияларды белсенді енгізіп жатқанын атап өтті.

"Қазақстан озық технологияларды барлық салаға, соның ішінде медицинаға белсенді түрде енгізе бастады. Бұл – заман талабы. Осы бастама қазіргі таңда отандық денсаулық сақтау саласын дамытуға тың серпін беріп жатыр", – деді Мемлекет басшысы.

Президенттің айтуынша, цифрландыру нақты нәтижелер беріп үлгерген.

"Цифрлық технологияның арқасында диагностика жасау уақыты төрт есеге қысқарды. Сондай-ақ қатерлі ісікті анықтау көрсеткіші 30 пайызға артты", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Мемлекет басшысы жасанды интеллекттің дәрігерлер жұмысына да қолдау көрсетіп отырғанын жеткізді.

"Жасанды интеллект дәрігерлерге күрделі клиникалық шешімдерді қабылдауға септігін тигізуде", – деді ол.

Сонымен қатар Президент еліміздегі медициналық мекемелердің цифрлық жүйеге көшуі мен әкімшілік жүктеменің азайғанын атап өтті.

"Бүгінде еліміздегі 1800-ден астам медициналық мекеме цифрлық форматқа көшірілді. Ақпараттық жүйелерді өзара байланыстыру арқылы әкімшілік жүктеме 40 пайызға дейін төмендеді", – деді Мемлекет басшысы.

Қасым-Жомарт Тоқаев бұл бағыттағы жұмыстардың жалғаса беретінін айтты.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Тоқаев: Жаппай цифрландыру мен жасанды интеллект Қазақстанның ұлттық басымдығына айналды
00:19, 24 қыркүйек 2025
Тоқаев: Жаппай цифрландыру мен жасанды интеллект Қазақстанның ұлттық басымдығына айналды
Сайгак, сайгаки, сайга
13:40, 22 сәуір 2026
Қасым-Жомарт Тоқаев: Қазақстан биоалуантүрлілікті сақтау бағытында нақты нәтижелерге қол жеткізді
Тоқаев пен Әлиев Alem.AI халықаралық жасанды интеллект орталығына барды
17:10, 21 қазан 2025
Тоқаев пен Әлиев Alem.AI халықаралық жасанды интеллект орталығына барды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Илия Топурия
13:07, Бүгін
Топурия хочет провести реванш с Гейджи в Испании после сенсационного фиаско в Белом доме
Михаил Шайдоров
13:01, Бүгін
Герои зимней Олимпиады из Казахстана и их тренеры получат более 250 миллионов тенге
Тренер из Росси о магии Каннаваро
12:51, Бүгін
Эксперт заявил о магии Каннаваро после поражения Узбекистана в первом туре ЧМ-2026
Мать голкипера Кабо-Верде Возиньи получила разрешение на въезд в США на матч ЧМ
12:41, Бүгін
Мать голкипера Кабо-Верде Возиньи получила разрешение на въезд в США на матч ЧМ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: