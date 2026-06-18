Бүгінде еліміздегі 1800-ден астам медициналық мекеме цифрлық форматқа көшірілді – Тоқаев
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Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев денсаулық сақтау саласында жасанды интеллект пен цифрлық технологияларды енгізудің алғашқы нәтижелеріне тоқталды. Президенттің айтуынша, бұл бастама медициналық қызмет сапасын арттыруға және процестерді жеделдетуге елеулі ықпал етіп отыр.
Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның барлық салада, соның ішінде медицинада да озық технологияларды белсенді енгізіп жатқанын атап өтті.
"Қазақстан озық технологияларды барлық салаға, соның ішінде медицинаға белсенді түрде енгізе бастады. Бұл – заман талабы. Осы бастама қазіргі таңда отандық денсаулық сақтау саласын дамытуға тың серпін беріп жатыр", – деді Мемлекет басшысы.
Президенттің айтуынша, цифрландыру нақты нәтижелер беріп үлгерген.
"Цифрлық технологияның арқасында диагностика жасау уақыты төрт есеге қысқарды. Сондай-ақ қатерлі ісікті анықтау көрсеткіші 30 пайызға артты", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Мемлекет басшысы жасанды интеллекттің дәрігерлер жұмысына да қолдау көрсетіп отырғанын жеткізді.
"Жасанды интеллект дәрігерлерге күрделі клиникалық шешімдерді қабылдауға септігін тигізуде", – деді ол.
Сонымен қатар Президент еліміздегі медициналық мекемелердің цифрлық жүйеге көшуі мен әкімшілік жүктеменің азайғанын атап өтті.
"Бүгінде еліміздегі 1800-ден астам медициналық мекеме цифрлық форматқа көшірілді. Ақпараттық жүйелерді өзара байланыстыру арқылы әкімшілік жүктеме 40 пайызға дейін төмендеді", – деді Мемлекет басшысы.
Қасым-Жомарт Тоқаев бұл бағыттағы жұмыстардың жалғаса беретінін айтты.
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