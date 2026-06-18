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Қоғам

Қасым-Жомарт Тоқаев: Карағанды медициналық университетіне Петр Поспеловтың есімін беру – тарихи әділеттілік

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , сурет - Zakon.kz жаңалық 18.06.2026 13:48 Фото: akorda.kz
2026 жылғы 18 маусымда Ақордада Медицина қызметкерлері күніне арналған салтанатты іс-шарада Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қарағанды медициналық университетіне атақты ғалым әрі ұйымдастырушы Петр Поспеловтың есімін беру туралы бастаманы қолдайтынын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президенттің айтуынша, бұл шешім тарихи әділеттілікті қалпына келтірудің маңызды қадамы болмақ.


"Үкімет пен медицина қауымдастығының Қарағанды медициналық университетіне оның негізін қалаушы және көпжылдық жетекшісі Петр Моисеевич Поспеловтың есімін беру жөніндегі бастамасын қолдаймын. Бұл шешім осы көрнекті тұлғаның 125 жылдық мерейтойы қарсаңында тарихи әділеттілікті қалпына келтірудің айқын көрінісі болады", – деді Президент.

Сонымен қатар Мемлекет басшысы Астана медицина университетіне ұлттық мәртебе беруді және оған ғалым Төрегелді Шармановтың есімін беру бастамасын да қолдайтынын жеткізді.

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