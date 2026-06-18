Мемлекеттік басшысы кәсіби мереке қарсаңында медицина қызметкерлерін марапаттады
Сурет: akorda.kz
2026 жылғы 18 маусымда Ақордада Медицина қызметкерлері күніне орай салтанатты іс-шара өтті. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев отандық медицина саласын дамытуға және халық денсаулығын қорғауға қосқан елеулі үлесі үшін бірқатар азаматтарға мемлекеттік наградалар табыстады.
Ақорданың ресми сайтының мәліметінше, Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен отандық медицинаны дамытуға қосқан елеулі үлесі және халық денсаулығын сақтаудағы қажырлы еңбегі үшін мына азаматтар марапатталды:
II дәрежелі "Барыс" орденімен
- Баймаханов Болатбек Бимендеұлы – "А.Н.Сызғанов атындағы Ұлттық ғылыми хирургия орталығы" АҚ басқарма төрағасы, Алматы қаласы;
"Парасат" орденімен
- Бектұрғанов Рамазан Сейдахметұлы – Түркістан облысының Денсаулық сақтау басқармасы "Облыстық офтальмологиялық аурухана" МКК директоры;
- Боромбаев Ульфат Төлеуғалиұлы – Павлодар облысының Денсаулық сақтау басқармасы "Павлодар облыстық онкология диспансері" КМК бөлімше меңгерушісі;
- Нысанов Әбілмәжит – Денсаулық сақтау министрлігі "Қазақ республикалық лепрозорийі" ММ Тасбөгет диспансерлік бөлімшесінің меңгерушісі, Қызылорда облысы;
- Төлепбергенова Айгүл Дүйсенбайқызы – "Ұлттық нейрохирургия орталығы" АҚ бөлім бастығы, Астана қаласы;
"Құрмет" орденімен
- Әбдел Зият Жұмаділұлы – "Масғұт Айқымбаев атындағы аса қауіпті инфекциялар ұлттық ғылыми орталығы" ЖШС жетекші ғылыми қызметкері, Алматы қаласы;
- Бидайбаев Арғын Ноянұлы – Қарағанды облысының Денсаулық сақтау басқармасы "Теміртау қаласының көпбейінді ауруханасы" КМК директоры;
- Бимағанбетова Нұржамал Баяхметқызы – Қостанай облысы әкімдігінің Денсаулық сақтау басқармасы "Жангелдин аудандық ауруханасы" КМК бөлімше меңгерушісі;
- Богославский Павел Владиславович – Қарағанды облысының Денсаулық сақтау басқармасы "Қарағанды қаласының № 2 көпбейінді ауруханасы" КМК директорының орынбасары;
- Иманғазинов Сағит Баймұқанұлы – "Семей медицина университеті" КеАҚ Павлодар филиалының профессоры, Семей қаласы;
- Исабекова Лаура Қайратқызы – "Қостанай қаласының № 5 емханасы" ЖШС медицина директоры;
- Колеснев Александр Валериевич – "Ұлттық ғылыми онкология орталығы" ЖШС бөлімше меңгерушісі, Астана қаласы;
- Күлімбетов Амангелді Сейітмағамбетұлы – "С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті" КеАҚ профессоры, Алматы қаласы;
- Қуатбаев Ермағамбет Мұқанұлы – Алматы қаласының Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы "Қалалық кардиология орталығы" КМК директоры;
- Мұстафинова Гүлнәр Төлеуханқызы – "University Medical Center" КҚ департамент директоры, Астана қаласы;
- Нұрланова Рысты Берекелқызы – "Республикалық жоғары медицина колледжі" ЖШС консультанты, Алматы қаласы;
- Савхатова Ақмарал Досполқызы – "Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты" АҚ дәрігері, Алматы қаласы;
- Смағұлова Ғазиза Ажмағиқызы – "Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті" КеАҚ кафедра басшысы, Ақтөбе қаласы;
- Сыбанбаев Дархан Әріпұлы – Алматы облысының Денсаулық сақтау басқармасы "Жамбыл көпбейінді орталық аудандық ауруханасы" КМК директоры;
- Тұрысбекова Сәуле Тілеубергенқызы – "С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті" КеАҚ кафедра меңгерушісі, Алматы қаласы;
- Уәлиева Райгүл – Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша "Ұлттық сараптама орталығы" РМК филиалының зертхана меңгерушісі, Өскемен қаласы;
- Хаиров Константин Эдуардович – "Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы" АҚ хирургиялық блок басшысы, Алматы қаласы;
"Ерен еңбегі үшін" медалімен
- Балжанов Жеңіс Мырзасейітұлы – Астана қаласы әкімдігінің "№ 1 көпбейінді қалалық аурухана" МКК бөлімше меңгерушісі;
- Бекарысов Олжас Сапарғалиұлы – "Академик Н.Ж.Батпенов атындағы Ұлттық ғылыми травматология және ортопедия орталығы" РМК директоры, Астана қаласы;
- Бердешева Мира Қабдылкәрімқызы – Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің Денсаулық сақтау басқармасы "№ 5 қалалық емхана" МКК бас мейіргері, Орал қаласы;
- Жұмахаева Әлия Серікқызы – Астана қаласы әкімдігінің "№ 2 көпбейінді қалалық аурухана" МКК директорының орынбасары;
- Кәрібай Серік Дүзелбайұлы – "Ұлттық нейрохирургия орталығы" АҚ бөлімше меңгерушісі, Астана қаласы;
- Мустафин Рамиль Табрисович – "Астана Эколайф" ЖШС медициналық директоры;
- Огай Вячеслав Борисович – "Ұлттық биотехнология орталығы" ЖШС профессоры, Астана қаласы;
- Тё Дмитрий Валерьевич – Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің Денсаулық сақтау басқармасы "Көпбейінді облыстық ауруханасы" КМК бөлімше меңгерушісі, Петропавл қаласы;
"Шапағат" медалімен
- Амангелдіқызы Сая – "Ұлттық балаларды оңалту орталығы" КеАҚ басқарушы директоры, Астана қаласы;
- Дигай Александр Константинович – "Ұлттық ғылыми онкология орталығы" ЖШС аға ординаторы, Астана қаласы;
- Дүйсекенова Гүлжазира Қинайатқызы – Абай облысының Денсаулық сақтау басқармасы "Облыстық перинаталдық орталық" КМК қызмет басшысы, Семей қаласы;
- Ким Алексей Юрьевич – Атырау облысының Денсаулық сақтау басқармасы "Атырау облыстық балалар ауруханасы" КМК дәрігері;
- Мұхамедиев Ермек Дәкенұлы – Ақмола облысының Денсаулық сақтау басқармасы жанындағы "Облыстық қан орталығы" МКК директоры, Көкшетау қаласы;
- Оразалинов Азамат Жанәбілұлы – Астана қаласы әкімдігінің "№ 2 көпбейінді қалалық балалар ауруханасы" МКК бөлімше меңгерушісі;
"Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" құрметті атағы берілді:
- Бенберин Валерий Васильевич – "Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы" РМК бөлім бастығының орынбасары;
"Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері" құрметті атағы берілді:
- Байғошқарова Рахат Өсербайқызы – денсаулық сақтау саласының ардагері, Астана қаласы;
- Епенова Жапырақ Кеңесханқызы – Маңғыстау облысының Денсаулық сақтау басқармасы "Облыстық перинаталдық орталық" МКК директоры, Ақтау қаласы;
- Карабаева Раушан Жумартовна – "Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы" РМК директоры;
- Кисикова Сәуле Дүйсебекқызы – "Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқармасы Медициналық орталығының ауруханасы" РМК директорының кеңесшісі.
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