Михаил Шайдоровқа 250 мың доллар сыйақы төленді
Министрліктің хабарлауынша, Қазақстан Үкіметі Италияның Милан және Кортина-д’Ампеццо қалаларында өткен XXV қысқы Олимпиада ойындарының жүлдегерлерін ақшалай марапаттау туралы қаулы қабылдаған.
Қаулыға сәйкес, мәнерлеп сырғанаудан Олимпиада жүлдегері атанған Михаил Шайдоров пен конькимен жүгіруден үздік алты спортшының қатарына енген Надежда Морозоваға, сондай-ақ олардың жаттықтырушыларына Үкімет резервінен қаражат бөлінді.
Жалпы алғанда ақшалай сыйақы екі спортшы мен олардың бес жаттықтырушысына төленген.
Қолданыстағы заңнамаға сәйкес:
- Михаил Шайдоровқа – 250 мың АҚШ доллары (122 миллион теңгеден астам);
- Надежда Морозоваға – 5 мың АҚШ доллары (2,4 миллион теңгеден астам) көлемінде сыйақы берілді.
Туризм және спорт министрлігінің баспасөз қызметі спортшылардың алғашқы, жеке және бас жаттықтырушыларына да тиісті ақшалай марапаттар төленгенін хабарлады.
Сонымен қатар министрлік Олимпиада жүлдегерлеріне жергілікті атқарушы органдар тарапынан қосымша қолдау көрсетілетінін атап өтті.
"Атап айтқанда, әкімдіктер спортшыларға жергілікті коммуналдық тұрғын үй қорынан тегін пәтер береді", – делінген министрлік таратқан ақпаратта.
Ведомствоның мәліметінше, бұл шаралар қазақстандық спортшыларды қолдау және олардың халықаралық ареналардағы жетістіктерін ынталандыру мақсатында жүзеге асырылып отыр.
Еске салайық, 2026 жылғы 10 маусымда Туризм және спорт министрлігінің өкілдері Михаил Шайдоров пен Бибісара Асаубаеваға қатысты жағдайды талқылап, оны қазақстандық спорт жүйесі үшін маңызды белгі деп бағалаған болатын.