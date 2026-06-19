Азық-түлік бағасы ең қымбат елдер аталды: Қазақстан қай орында
2026 жылдың екінші тоқсанында жаңартылған Numbeo статистикалық онлайн-платформасының деректеріне сәйкес, әлемде азық-түлік бағасының өсу үрдісі сақталғанына қарамастан, Қазақстан азық-түлік бағасы индексі бойынша салыстырмалы түрде төмен деңгейде қалып отыр.
Осыған байланысты жаһандық рейтингте азық-түлік бағасы ең қымбат елдер арасында Қазақстан 155 елдің ішінде 136-орынды иеленді. Елдің жалпы индексі – 30 балл.
Есептеу әдістемесі
Азық-түлік индексі (Grocery Index) – белгілі бір елде базалық азық-түлік себеті қанша тұратынын көрсететін көрсеткіш.
Оның құрамына адам өміріне қажетті негізгі өнімдер кіреді: сүт, нан, күріш, жұмыртқа, ірімшік, ет, жеміс-жидек, көкөніс және бөтелкедегі су.
Есептеу кезінде Нью-Йорк қаласындағы орташа шығындар 100% базалық көрсеткіш ретінде алынады. Кейін әр елдегі баға осы көрсеткішпен салыстырылып, айырмашылық пайызбен есептеледі.
Яғни, егер елдің индексі 30 балл болса, бұл сол елде азық-түлік шамамен Нью-Йоркке қарағанда 70% арзан екенін білдіреді, ал 120 балл болса – 20% қымбат деген сөз.
Азық-түлік ең қымбат елдер
Әлемде азық-түлік бағасы ең жоғары ел – Бермуд аралдары. Оның индексі 143,4 баллды құрады, бұл Нью-Йоркпен салыстырғанда 43,4% қымбат дегенді білдіреді.
Екінші орында – АҚШ Виргин аралдары (127,4 балл), үшінші орында – Кайман аралдары (124 балл).
Сондай-ақ ең қымбат азық-түлік бағасы бар ондыққа Швейцария, Исландия, Багам аралдары, Норвегия, Джерси, Гернси және Люксембург кірді.
ТМД елдеріндегі жағдай
ТМД елдері ішінде азық-түлік ең қымбат Арменияда. Бұл ел әлемдік рейтингте 108-орында, индексі – 36,1 балл.
Екінші орында Ресей (110-орын, 35,7 балл), үшінші орында Тәжікстан (113-орын, 35,2 балл).
Одан кейін Беларусь, Өзбекстан, Қазақстан, Әзербайжан және Қырғызстан орналасқан.
Ең арзан елдер
Әлемде азық-түлік ең арзан елдер – Ауғанстан мен Пәкістан. Бұл елдер рейтингтің соңғы орындарында, индексі – 18,2 балл.
Сондай-ақ арзан азық-түлік бағасымен Иран, Үндістан, Мысыр, Ливия, Непал және Руанда ерекшеленеді.