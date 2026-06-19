Астанада Алматы көшесінің бір бөлігі жыл соңына дейін уақытша жабылады
Сурет: Астана қаласы әкімдігі
Астанада Алматы көшесі бойымен Мәңгілік Ел даңғылынан Сауран көшесіне дейінгі учаскеде көлік тоннелін салу жобасы жүзеге асырылуда. Осыған байланысты Ақмешіт көшесі ішінара жабылады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2026 жылы 19 маусымда Астана қалалық әкімдігінің баспасөз қызметі хабарлады:
"Алматы көшесі бойымен Мәңгілік Ел даңғылынан Сауран көшесіне дейінгі учаскеде көлік тоннелін салу" жобасы аясында 20 маусымнан бастап осы жылдың соңына дейін Алматы көшесінің Ақмешіт көшесінен Түркістан көшесіне дейінгі бөлігі толық жабылатын болады".
Сонымен қатар, Алматы көшесі мен Ақмешіт көшесінің, сондай-ақ Алматы көшесі мен Түркістан көшесінің қиылыстары ашық болады.
"Жүргізушілер мен жаяу жүргіншілер жүру бағытын алдын ала жоспарлауы қажет. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қолайсыздықты азайту үшін уақытша жол белгілері мен көрсеткіштер орнатылатын болады", делінген хабарламада.
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