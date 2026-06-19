#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+27°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+27°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Астанада Алматы көшесінің бір бөлігі жыл соңына дейін уақытша жабылады

Жол жөндеу, Астана, Алматы көшесі, Ақмешіт, Түркістан, 20 маусым, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.06.2026 20:09 Сурет: Астана қаласы әкімдігі
Астанада Алматы көшесі бойымен Мәңгілік Ел даңғылынан Сауран көшесіне дейінгі учаскеде көлік тоннелін салу жобасы жүзеге асырылуда. Осыған байланысты Ақмешіт көшесі ішінара жабылады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 19 маусымда Астана қалалық әкімдігінің баспасөз қызметі хабарлады:

"Алматы көшесі бойымен Мәңгілік Ел даңғылынан Сауран көшесіне дейінгі учаскеде көлік тоннелін салу" жобасы аясында 20 маусымнан бастап осы жылдың соңына дейін Алматы көшесінің Ақмешіт көшесінен Түркістан көшесіне дейінгі бөлігі толық жабылатын болады".

Сонымен қатар, Алматы көшесі мен Ақмешіт көшесінің, сондай-ақ Алматы көшесі мен Түркістан көшесінің қиылыстары ашық болады.

"Жүргізушілер мен жаяу жүргіншілер жүру бағытын алдын ала жоспарлауы қажет. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қолайсыздықты азайту үшін уақытша жол белгілері мен көрсеткіштер орнатылатын болады", делінген хабарламада.

Жол жабылады, Астана, Алматы көшесі, Ақмешіт, Түркістан, 20 маусым, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.06.2026 20:09

Сурет: Астана қаласы әкімдігі


Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Жол жабылады, Алматы, Масанчи, 13 маусым
15:55, 13 маусым 2026
Алматыда Масанчи көшесінің бір бөлігі уақытша жабылады
Ремонт дорог, ремонт дороги, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, ремонтные работы
09:24, 26 мамыр 2025
Астанада Тәуелсіздік даңғылы жөндеу жұмыстарына байланысты жабылады
Жол жөндеу жұмыстары, Астана, Домалақ ана көшесі
20:36, 05 маусым 2025
Астанада тағы бір көше учаскесі уақытша жабылады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: кадр из видео
19:56, Бүгін
"Шахтёр" разгромил "Жайык" в матче Первой лиги
Фото: НОК РК
19:38, Бүгін
Жибек Куламбаева провела два матча за день и вышла в финал турнира в Болгарии
Фото: WTA
19:11, Бүгін
Елена Рыбакина снялась с турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге
Фото: НОК РК
18:31, Бүгін
Айбек Оралбай оформил разгром и вышел в полуфинал Кубка мира по боксу в Китае
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: