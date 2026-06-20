#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Бүгін еліміздің қос бас қаласында ауа сапасы нашарлайтыны болжанады

Астана, Алматы, ауа сапасы, 20 маусым, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.06.2026 09:08 Сурет: pixabay
Синоптиктер Қазақстанның екі қаласында 2026 жылғы 20 маусымда ауаның ластану деңгейі жоғары болуы мүмкін екенін ескертеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
"20 маусымда қолайсыз метеорологиялық жағдайлар Алматы, түнде Астана қалаларында күтіледі", делінген "Қазгидромет" РМК хабарламасында.

Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар — атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.

Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.

Бұған дейін синоптиктер Астана, Алматы және Шымкент қалалары бойынша 2026 жылғы 20–22 маусымға арналған ауа райы болжамымен бөліскен болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Газ құю бекеті, көлік, Ақтөбе, өрт, қайғылы оқиға
09:28, Бүгін
Ақтөбеде газ құю бекетінде көлік өртеніп, үш адам тірідей жанып кетті
Алматы, ауа сапасы, Павлодар, Қарағанды, Теміртау, Балқаш, Жезқазған, Астана, 10 қаңтар
09:24, 10 қаңтар 2026
Бүгін еліміздің жеті қаласында ауа сапасы нашарлайтыны болжанады
Ауа сапасы, нашарлау, 24 қаңтар, Петропавл, Көкшетау, Павлодар, Қарағанды, Теміртау, Орал, Ақтөбе, Алматы, Астана
09:17, 24 қаңтар 2026
Бүгін еліміздің қатарынан тоғыз қаласында ауа сапасы нашарлайтыны болжанады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Жалгас Кайролла
10:20, Бүгін
Звезда мирового дзюдо Касс "дисквалифицировал" Кайролла и вышел в полуфинал Grand Slam
Виктория Графеева
09:52, Бүгін
Графеева снова победила узбечку Турдибекову и лишила её финала Кубка мира по боксу
Жалгас Кайролла
09:44, Бүгін
Сенсационный казахстанец Кайролла победил призёра GS и вышел в 1/4 финала топ-турнира
Назым Кызайбай
09:33, Бүгін
Назым Кызайбай совершила камбэк и вышла в финал Кубка мира в Китае
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: