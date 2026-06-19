Қазақстанда алдағы күндері жаңбыр мен аптап ыстық қатар жүреді – ауа райы болжамы
Астана бойынша ауа райы
20 маусым: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел шығыстан 3–8 м/с, күндіз 7–12 м/с. Температура түнде +17…+19°С, күндіз қатты ыстық +33…+35°С.
21 маусым: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан 7–12 м/с. Температура түнде +17…+19°С, күндіз +33…+35°С.
22 маусым: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-шығыстан 7–12 м/с. Температура түнде +18…+20°С, күндіз +34…+36°С.
Алматы бойынша ауа райы
20 маусым: ауыспалы бұлтты, күндіз аздаған жаңбыр, найзағай. Жел оңтүстік-батыстан 3–8 м/с, күндіз екпіні 13 м/с. Температура түнде +19…+21°С, күндіз +29…+31°С.
21 маусым: ауыспалы бұлтты, күндіз өткінші жаңбыр, найзағай. Жел оңтүстік-батыстан 3–8 м/с, күндіз екпіні 13 м/с. Температура түнде +20…+22°С, күндіз +31…+33°С.
22 маусым: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-батыстан 3–8 м/с. Температура түнде +20…+22°С, күндіз қатты ыстық +33…+35°С.
Шымкент бойынша ауа райы
20 маусым: ауыспалы бұлтты, өткінші жаңбыр, найзағай. Жел солтүстік-шығыстан 8–13 м/с, екпіні 15–20 м/с. Температура түнде +16…+18°С, күндіз +33…+35°С.
21 маусым: ауыспалы бұлтты, өткінші жаңбыр, найзағай. Жел оңтүстік-шығыстан 8–13 м/с, күндіз екпіні 15–20 м/с. Температура түнде +21…+23°С, күндіз +33…+35°С.
22 маусым: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан 8–13 м/с. Температура түнде +22…+24°С, күндіз +35…+37°С.