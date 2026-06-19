#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Қазақстанда алдағы күндері жаңбыр мен аптап ыстық қатар жүреді – ауа райы болжамы

Весна, потепление, весна в Алматы, пасмурная погода, тучи, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.06.2026 15:58 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Алдағы сенбі, жексенбі және дүйсенбі күндері Астана, Алматы және Шымкент қалаларында жаңбыр, найзағай және қатты ыстық күтіледі. Бұл туралы 2026 жылғы 20–22 маусымға арналған ауа райы болжамында "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі хабарлады, деп жазады Zakon.kz.

Астана бойынша ауа райы

20 маусым: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел шығыстан 3–8 м/с, күндіз 7–12 м/с. Температура түнде +17…+19°С, күндіз қатты ыстық +33…+35°С.

21 маусым: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан 7–12 м/с. Температура түнде +17…+19°С, күндіз +33…+35°С.

22 маусым: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-шығыстан 7–12 м/с. Температура түнде +18…+20°С, күндіз +34…+36°С.

Алматы бойынша ауа райы

20 маусым: ауыспалы бұлтты, күндіз аздаған жаңбыр, найзағай. Жел оңтүстік-батыстан 3–8 м/с, күндіз екпіні 13 м/с. Температура түнде +19…+21°С, күндіз +29…+31°С.

21 маусым: ауыспалы бұлтты, күндіз өткінші жаңбыр, найзағай. Жел оңтүстік-батыстан 3–8 м/с, күндіз екпіні 13 м/с. Температура түнде +20…+22°С, күндіз +31…+33°С.

22 маусым: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-батыстан 3–8 м/с. Температура түнде +20…+22°С, күндіз қатты ыстық +33…+35°С.

Шымкент бойынша ауа райы

20 маусым: ауыспалы бұлтты, өткінші жаңбыр, найзағай. Жел солтүстік-шығыстан 8–13 м/с, екпіні 15–20 м/с. Температура түнде +16…+18°С, күндіз +33…+35°С.

21 маусым: ауыспалы бұлтты, өткінші жаңбыр, найзағай. Жел оңтүстік-шығыстан 8–13 м/с, күндіз екпіні 15–20 м/с. Температура түнде +21…+23°С, күндіз +33…+35°С.

22 маусым: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан 8–13 м/с. Температура түнде +22…+24°С, күндіз +35…+37°С.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Парк культуры и отдыха им. М. Горького, Центральный парк культуры и отдыха города Алматы, ЦПКиО им. Горького, ЦПКиО, весна в Алматы, Алматы, виды города Алматы
16:10, 07 мамыр 2026
Ауа райы күрт өзгереді: Астана, Алматы, Шымкентте жауын мен ыстық қатар жүреді
Жара в Алматы, лето в Алматы, алматинское лето
14:45, 15 маусым 2026
Алматыда аптап ыстық, Астана мен Шымкентте жаңбыр мен найзағай күтіледі
Парк культуры и отдыха им. М. Горького, Центральный парк культуры и отдыха города Алматы, ЦПКиО им. Горького, ЦПКиО, весна в Алматы, Алматы, виды города Алматы
16:48, 17 сәуір 2026
18–20 сәуірде Астана, Алматы және Шымкентте күрт жылыну күтіледі – ауа райы болжамы
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Алуа Балкибекова
15:48, Бүгін
Алуа Балкибекова с разгромным счётом проиграла бой за выход в полуфинал Кубка мира
&quot;Иртыш&quot; расстался с легионером Павлом Седько
15:45, Бүгін
"Иртыш" расстался с легионером Павлом Седько
Жибек Куламбаева
15:34, Бүгін
Жибек Куламбаева уступила в матче за выход в полуфинал турнира в Болгарии
&quot;Елимай&quot; покинули два легионера Эдисон Нрдеца и Владимир Стойкович в преддверии еврокубков
15:15, Бүгін
"Елимай" покинули два легионера Эдисон и Стойкович перед матчами в Лиге Конференций УЕФА
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: