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Қоғам

Қазақстанда Мемлекеттік қызметшілер күні атап өтілуде

23 маусым күні Қазақстанда Мемлекеттік қызметшілер күні аталып өтеді. Бұл кәсіби мереке мемлекеттік басқарудың тиімділігі, реформалардың іске асырылуы және азаматтарға көрсетілетін қызмет сапасы тікелей байланысты мамандарға арналған, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 23.06.2026 12:55 Сурет: Zakon.kz
23 маусым күні Қазақстанда Мемлекеттік қызметшілер күні аталып өтеді. Бұл кәсіби мереке мемлекеттік басқарудың тиімділігі, реформалардың іске асырылуы және азаматтарға көрсетілетін қызмет сапасы тікелей байланысты мамандарға арналған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл – әлемдегі барлық мемлекеттік қызметшілерге арналған бірыңғай кәсіби мереке. Ол мемлекет пен қоғам игілігі үшін еңбек етіп, мемлекеттік институттардың тұрақты жұмысын қамтамасыз ететін мамандардың еңбегін дәріптейді.

Мерекенің белгіленуі халықаралық деңгейдегі шешіммен байланысты. 2002 жылы БҰҰ Бас Ассамблеясының 57-сессиясында 23 маусымды Мемлекеттік қызмет күні ретінде белгілеу туралы қарар қабылданған. Құжатқа сәйкес, БҰҰ-ға мүше елдерге бұл күнді ұлттық деңгейде атап өту және мемлекеттік қызметшілер еңбегінің маңызын көрсету ұсынылған.

Қазақстанда Мемлекеттік қызметшілер күні 2013 жылдың желтоқсанында кәсіби мерекелер тізіміне ресми түрде енгізілген. Тиісті жарлыққа мемлекет басшысы қол қойған. Ал алғаш рет бұл мереке 2014 жылдың маусым айында аталып өткен.

Мемлекеттік қызмет – жоғары жауапкершілік пен кәсібилікті талап ететін сала. Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігі мемлекеттік басқарудың тиімділігіне, көрсетілетін қызмет сапасына және стратегиялық міндеттердің орындалуына тікелей әсер етеді.

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев бұған дейін мемлекеттік қызметшілердің кәсіби әрі тиімді жұмысы мемлекеттілікті нығайту мен халықтың өмір сапасын арттырудың маңызды факторы екенін бірнеше рет атап өткен.

Бүгінде мемлекеттік аппаратты дамытудың негізгі басымдықтарының бірі – ашықтықты, есеп берушілікті және азаматтар үшін қолжетімділікті арттыру.

Мемлекеттік қызметшілер күнінде ел дамуына үлес қосып жүрген барлық мамандарға алғыс білдіріліп, олардың еңбегі ерекше аталып өтеді.

Жыл басында Мәжіліс депутаты Снежанна Имашева мемлекеттік қызмет жүйесіне енгізілетін өзгерістер туралы айтқан болатын. Оның мәліметінше, "Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы" заң жобасы 2024–2029 жылдарға арналған мемлекеттік қызметті дамыту тұжырымдамасы негізінде әзірленіп, сала жұмысын одан әрі жетілдіруге бағытталған.

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Сурет Айгерим Тарина
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Олардың еңбегі шынымен де ең жоғары деңгейде бағаланып отыр. Мәселен, 2025 жылғы 17 желтоқсанда Ақордада өткен салтанатты іс-шарада Президент Қасым-Жомарт Тоқаев энергетика саласының қызметкерлерін кәсіби мерекелерімен құттықтап, Жұмысшы мамандықтар жылы аясында еңбек адамдарына ерекше көңіл бөлінетінін атап өтті. Мемлекет басшысының айтуынша, энергетика Қазақстан үшін стратегиялық маңызы бар сала болып табылады. «Тұрақты энергия көздерінсіз қуатты мемлекет құру мүмкін емес. Энергетика секторындағы жұмыс еліміздің дамуына зор үлес қосады, өйткені сіздердің еңбектеріңіздің нәтижесін әрбір отбасы, әрбір адам сезінеді. Үйлерімізді жарық пен жылумен қамтамасыз ету – оңай міндет емес. Мен сіздердің жанқиярлық еңбектеріңізді жоғары бағалаймын және баршаңызға шынайы алғысымды білдіремін», – деді ол. Сондай-ақ Тоқаев соңғы алты жылда электр энергиясын өндіру көлемі 16 млрд киловатт-сағатқа артқанын атап өтті. Бұл Қарағанды облысы сияқты өнеркәсібі дамыған өңірдің жылдық тұтыну көлемімен шамалас. Қазіргі таңда Қазақстанның электр энергетикалық жүйесі жалпы орнатылған қуаты 25 гигаватт, нақты қолжетімді қуаты 21 гигаватт болатын 237 электр станциясын біріктіреді. Энергетикалық нысандар мен инженерлік-коммуналдық желілердің орнықтылығы айтарлықтай артты. Өткен жылыту маусымында технологиялық бұзушылықтар саны 27 пайызға азайды. Тоғыз жылу электр орталығы «қызыл» тәуекел аймағынан шығып, үш станция «жасыл» аймаққа өтті. Мұның барлығы бүкіл елімізді жарық пен жылумен қамтамасыз етіп отырған энергетиктердің табанды еңбегінің арқасында жүзеге асты.
09:11, 22 желтоқсан 2025
Қазақстанда Энергетиктер күні атап өтілуде
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