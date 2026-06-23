Қазақстанда Мемлекеттік қызметшілер күні атап өтілуде
Бұл – әлемдегі барлық мемлекеттік қызметшілерге арналған бірыңғай кәсіби мереке. Ол мемлекет пен қоғам игілігі үшін еңбек етіп, мемлекеттік институттардың тұрақты жұмысын қамтамасыз ететін мамандардың еңбегін дәріптейді.
Мерекенің белгіленуі халықаралық деңгейдегі шешіммен байланысты. 2002 жылы БҰҰ Бас Ассамблеясының 57-сессиясында 23 маусымды Мемлекеттік қызмет күні ретінде белгілеу туралы қарар қабылданған. Құжатқа сәйкес, БҰҰ-ға мүше елдерге бұл күнді ұлттық деңгейде атап өту және мемлекеттік қызметшілер еңбегінің маңызын көрсету ұсынылған.
Қазақстанда Мемлекеттік қызметшілер күні 2013 жылдың желтоқсанында кәсіби мерекелер тізіміне ресми түрде енгізілген. Тиісті жарлыққа мемлекет басшысы қол қойған. Ал алғаш рет бұл мереке 2014 жылдың маусым айында аталып өткен.
Мемлекеттік қызмет – жоғары жауапкершілік пен кәсібилікті талап ететін сала. Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігі мемлекеттік басқарудың тиімділігіне, көрсетілетін қызмет сапасына және стратегиялық міндеттердің орындалуына тікелей әсер етеді.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев бұған дейін мемлекеттік қызметшілердің кәсіби әрі тиімді жұмысы мемлекеттілікті нығайту мен халықтың өмір сапасын арттырудың маңызды факторы екенін бірнеше рет атап өткен.
Бүгінде мемлекеттік аппаратты дамытудың негізгі басымдықтарының бірі – ашықтықты, есеп берушілікті және азаматтар үшін қолжетімділікті арттыру.
Мемлекеттік қызметшілер күнінде ел дамуына үлес қосып жүрген барлық мамандарға алғыс білдіріліп, олардың еңбегі ерекше аталып өтеді.
Жыл басында Мәжіліс депутаты Снежанна Имашева мемлекеттік қызмет жүйесіне енгізілетін өзгерістер туралы айтқан болатын. Оның мәліметінше, "Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы" заң жобасы 2024–2029 жылдарға арналған мемлекеттік қызметті дамыту тұжырымдамасы негізінде әзірленіп, сала жұмысын одан әрі жетілдіруге бағытталған.